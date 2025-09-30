Quality and Process Manager | Shared Service Center | Göteborg
Experis AB / Företagsekonomjobb / Göteborg Visa alla företagsekonomjobb i Göteborg
2025-09-30
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Har du gedigen erfarenhet av kvalitetsledning och processutveckling inom Finance Shared Services? Jefferson Wells söker nu en erfaren Quality and Process Manager till ett Shared Service Center för ett konsultuppdrag hos en av våra kunder i Göteborg. Rollen erbjuder en unik möjlighet att driva förbättringar och utveckla globala processer inom ekonomi, HR och IT - med fokus på kvalitetssäkring, effektivitet och kontinuerlig förbättring.Publiceringsdatum2025-09-30Om tjänsten
Som Shared Service Quality and Process Manager får du en central roll i att utveckla och förvalta kvalitetsarbetet inom ett globalt Shared Service Center. Fokus ligger på att säkerställa effektiva och välfungerande processer samt tydliga och mätbara leveranser inom områden som ekonomi, HR, IT, juridik och kommunikation.
Du kommer bland annat att:
* Upprätthålla kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001-principer
* Definiera policys, standarder och ansvarsfördelning
* Genomföra interna revisioner och audits
* Samarbeta med globala processägare för att kartlägga och harmonisera processer
* Identifiera förbättringsområden och verktyg för ökad effektivitet
* Coacha ledare och främja en kvalitetskultur genom workshops och utbildningar
Vem passar för tjänsten?
Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet inom Finance Shared Services och som har arbetat med kvalitetsledning och processförbättring i komplexa organisationer. Du har kompetens inom kvalitetsmetodik, såsom ISO 9001, APQC och/eller Lean-principer, och är van att driva förändring i samarbete med olika intressenter.Kvalifikationer
* Kandidatexamen eller masterexamen inom ekonomi eller motsvarande
* Dokumenterad erfarenhet inom Finance Shared Service Center med fokus på kvalitet och processförbättring
* Teknisk kompetens inom kvalitetsmetodik (ISO 9001, APQC, Lean)
* Praktisk erfarenhet av policyarbete, visualisering i Visio, workshopledning och utbildning
* Stark analytisk förmåga och problemlösningskompetens
* Förmåga att påverka intressenter och leda förändringsarbete
* Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift
Meriterande:
* Erfarenhet från SSC inom HR eller IT
* Internationell erfarenhet eller globalt perspektiv
Personliga egenskaper:
* Ödmjuk lagspelare med förmåga att ta till sig olika perspektiv
* Självständig, drivande och lösningsorienterad
* Helhetsperspektiv och fokus på mätbara resultat
Uppdragsinformation
* Start: 1 november 2025
* Slut: 6-8 månader från start, med möjlighet till förlängning
* Ort: Göteborg
* Omfattning: Heltid Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan genom att registrera ditt CV, urval sker löpande och uppdraget kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du frågor om uppdraget eller om rollen som konsult, är du välkommen att maila ansvarig konsultchef Malin Ring malin.ring@jeffersonwells.se
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett av Sveriges ledande konsultbolag med fokus på chefer och specialister. Som konsult hos oss får du tillgång till utvecklande uppdrag hos många av Sveriges mest attraktiva verksamheter och varumärken. Vi bryr oss om din karriär och din utveckling, och du får en personlig konsultchef med kunskap inom just ditt område. Jefferson Wells är en del av den globala koncernen ManpowerGroup, med målet att få både människor och verksamheter att växa. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "c1d559e8-656c-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104) Kontakt
Malin Ring malin.ring@jeffersonwells.se Jobbnummer
9534079