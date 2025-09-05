Qlik Sense-konsult
2025-09-05
Techster Solutions befinner i dagsläget sig i en spännande tillväxtfas och söker nu fler kollegor, inledningsvis dig med minst 4+ års erfarenhet och som kan stärka teamet.
Du kan förvänta dig en omväxlande miljö, dagarna kan se väldigt olika ut - men en sak är säkert, här får du använda dina kompetenser och sätter själv gränsen för hur mycket du vill utvecklas. Som ett kunskapsbolag är det viktigt för oss att våra specialister delar med sig av sin kompetens och får kollegorna att växa.
Uppdragsbeskrivning
Vi söker en dig med erfarenhet av Qlik Sense.
Uppdraget innebär att stötta ett utvecklingsteam som arbetar med PEGA-applikationer genom att etablera en stabil grund för testautomatisering. Arbetet omfattar strategi för automatiserade tester, framtagning av ramverk och rutiner, teknisk implementation samt aktivt deltagande i utveckling av tester.
Det förväntas av dig att du ska coacha teamet i testteknik och kvalitetssäkring samt arbeta i nära samverkan med utvecklare, testare, produktägare och centrala stödfunktioner. Rollen kräver en självgående, initiativtagande och pedagogisk person med god struktur, dokumentationsvana och trygghet i samarbete med olika roller.
Ska-krav:
Kompetensnivå 3 - minst 4 år i aktuell roll
Duska ha minst 3 års dokumenterad erfarenhet av att självständigt etablera och arbeta med ramverk för testautomatisering i agila utvecklingsteam.
Du ska ha minst 3 års dokumenterad erfarenhet av att skapa automatiserade GUI-, regressionstester och flödestester (del- och helflöden) i komplexa användarscenarier med Playwright.
Du ska ha minst 3 års dokumenterad erfarenhet av att skriva och underhålla API-tester, inklusive autentisering och hantering av headers.
Du ska ha minst 3 års dokumenterad erfarenhet av att arbeta med versionshantering i Git och/eller Bitbucket.
Meriterande krav:
PEGA-plattformen: Som DevOps-stöd (tCI/CD, Pega samt arbete med testautomatisering i PEGA-baserade applikationer, prestandatestning and API-testing i PEGA-applikationer gärna inom offentlig sektor eller större organisationer
Du har arbetat med teststrategier för automatisering i plattformsbaserade lösningar (lowcode/no-code) Erfarenhet av att dokumentera fram teststrategier för automatisering, inklusive val av verktyg och ramverk, anpassade till teamets sprintplanering och arbetssätt
Du har arbetat med test som en integrerad del av teamets leveransansvar, inklusive coachning i testautomatisering på PEGA-plattformen och formulering av testbara acceptanskriterier i planeringsstadiet
Ansökan Tror du att du är Techster Solutions nästa stjärna? Tveka då inte att skicka in din ansökan redan nu. Urval sker löpande och tillträde sker enligt överenskommelse.
Arbetsplats och kulturVi är ett entreprenördrivet IT företag, med både produktkunskap och försäljning (Techster AB) och konsultativa tjänster (Techster Solutions AB). Det innebär att vi är mycket öppna för nya tekniska lösningar, kunskapsutbyte och ständigt lärande. Att ha roligt och samtidigt behålla den familjära andan utan hierarkier är lika viktigt.
Vi vill skapa det konsultbolag som du alltid velat jobba för, men kanske inte hittat ännu. Redan idag har vi en blandning av seniora och yngre medarbetare, såväl som män och kvinnor. Det vill vi fortsätta att bygga på. Så välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Techster Solutions AB
(org.nr 559163-1659), https://www.techstersolutions.se Arbetsplats
Techster Solutions Kontakt
