Qehs-Samordnare
Women Ahead AB / Hälsoskyddsjobb / Stockholm Visa alla hälsoskyddsjobb i Stockholm
2026-03-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Women Ahead AB i Stockholm
, Järfälla
, Upplands Väsby
, Västerås
, Vårgårda
eller i hela Sverige
QEHS-samordnare
Kuusakoski Recycling söker en engagerad QEHS-samordnare som vill vara med och utveckla företagets arbete med kvalitet, miljö, arbetsmiljö och säkerhet. Rollen kombinerar operativt arbete med strategiska uppdrag och är en viktig del av organisationens fortsatta utveckling och tillväxt.
Tjänsten är placerad på något av Kuusakoskis kontor i Stockholm (Spånga), Gävle eller Oxelösund.
Du rapporterar till hållbarhetschefen och ingår i ett kompetent QEHS-team med kollegor i olika delar av landet. Rollen innebär samarbete med platschefer, regionledning, myndigheter och interna funktioner.
Vem är du?Vi söker dig som har ett genuint intresse för hållbarhetsfrågor och erfarenhet av att arbeta med QEHS i en operativ och strategisk roll. Du är strukturerad, självgående och van att samarbeta med olika funktioner i en organisation. Du har förmåga att se både helheten och detaljerna, och du arbetar lösningsorienterat med höga krav på kvalitet och efterlevnad.
Du är trygg i att hantera tillsynsärenden, tillståndsprocesser och revisioner. Erfarenhet från konsultbranschen eller arbete i återvinningsindustrin är meriterande men inget krav.
KvalifikationerKrav:
Högskoleutbildning inom relevant område (miljö, teknik, arbetsmiljö eller liknande)
Minst 3 års arbetslivserfarenhet inom relevant område
Erfarenhet av ledningssystem enligt ISO 9001, 14001, 45001 och/eller 27001
Meriterande:
Kunskap om hållbarhetsrapportering enligt GRI och/eller CSRD
Erfarenhet av tillsyns- och tillståndsärenden
Erfarenhet av konsultverksamhet
Erfarenhet av återvinningsindustri
Språk och övrigt:
Svenska och engelska i tal och skrift
Körkort krävs
Dina ansvarsområden
Du kommer bland annat att:
Stödja organisationen i frågor kring kvalitet, miljö, arbetsmiljö och säkerhet
Säkerställa efterlevnad av lagkrav, inklusive tillsyn och tillståndshantering
Bidra till utveckling och underhåll av företagets ledningssystem
Delta i och samordna interna och externa revisioner
Arbeta nära hållbarhetschefen och övriga QEHS-teamet i strategiska projekt
Delta i rapportering och ansökningar kopplat till QEHS-frågor
Personliga egenskaper vi tror att du harStrukturerad och noggrann
Självgående och ansvarstagande
Flexibel och bra på att prioritera
Samarbetsinriktad och kommunikativ
Här erbjuds duEn central roll i ett företag som ligger i framkant inom återvinning och hållbarhet
Möjlighet att kombinera strategiskt arbete med operativt ansvar
Bidra till utvecklingen av ledningssystem och processer
Kort väg från idé till beslut och genomförande
Ett starkt team med hög kompetens och stort engagemang
En trygg arbetsplats med kollektivavtal och attraktiva förmåner
Vill du vara med och göra skillnad för klimatet, resurserna och framtiden - samtidigt som du bidrar till Kuusakoskis fortsatta framgång? Välkommen med din ansökan!
Vi hanterar ansökningar löpande - tillträde efter sommaren eller enligt ök.
I denna rekrytering samarbetar Kuusakoski med Women Ahead.
Vid frågor om rollen kontakta Jessica Enqvistjessica@womenahead.se
eller 070 380 78 88.
_________________________________________________________________________
Om Kuusakoski Recycling
Kuusakoski Recycling är ett av Sveriges ledande företag inom återvinning och en internationell aktör inom området. Företaget har funnits sedan 1914 och är familjeägt, med ca 230 medarbetare i Sverige.
Här kombineras långsiktighet och stabilitet med ett tydligt fokus på framtidens hållbara lösningar. I Sverige finns huvudkontoret i Skellefteå och verksamhet över hela landet, med anläggningar, kontor och specialistverksamheter inom återvinning och cirkulär ekonomi.
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Women Ahead AB
(org.nr 559104-9415) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Women Ahead Jobbnummer
9799443