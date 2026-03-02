QA-testare sökes till Axis i Stockholm!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-03-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Brinner du för mjukvara, kvalitet och att koda, analysera samt felsöka komplexa system? Då söker vi dig som vill arbeta som QA-testare!
För vår kunds räkning söker vi nu dig som vill jobba som QA-testare i en internationell och innovativ miljö. Du har nyligen tagit examen eller som tar examen under 2026, och letar efter ett spännande steg i din karriär!
I rollen som QA-testare är du delaktig genom hela produktens utvecklingsresa och kombinerar praktiskt testarbete med automatiserade lösningar. Rollen ger möjlighet att fördjupa dina tekniska kunskaper, arbeta med kod och prova nya angreppssätt.
Exempel på arbetsuppgifter:
Planera och genomföra systemtester i både Windows- och Linuxmiljöer
Utföra manuella tester, både enligt testfall och mer utforskande
Bygga, utveckla och underhålla testautomatisering
Arbeta med och felsöka nätverksrelaterade tekniker som TCP/IP, DNS, DHCP och proxy
Analysera komplexa system och identifiera rotorsaker vid fel
Samarbeta tätt med utvecklare och övriga teammedlemmar i en agil organisation
Tjänsten är ett heltidsuppdrag med tillträde efter överenskommelse. Du kommer vara anställd av oss på StudentConsulting men uthyrd till Axis med goda chanser till förlängning alternativt anställnings hos företaget. Du kommer att arbeta sedvanliga kontorstider, måndag-fredag.
DETTA SÖKER VI
Vi tror att du har:
Drönarkörkort A1/A3
Nyligen avslutad eftergymnasial utbildning inom datateknik, elektroteknik eller liknande teknisk inriktning (högskole-/universitetsnivå), alternativt examen under 2026
Viss erfarenhet av GIT eller liknande versionshanteringssystem
God teknisk förståelse samt intresse för programmering och system
Meriterande erfarenheter och kunskaper:
Civilingenjörsexamen
Erfarenhet av Linux/Windows
Erfarenhet av testning eller testautomation
Att starta sin karriär som testare hos detta företag innebär även stora möjligheter för framtida karriär och utveckling inom företaget. I denna tjänst värdesätter vi ditt driv och strukturerade arbetssätt. Som person är du även noggrann, ödmjuk och öppen. Du motiveras av att ha en ansvarsfull roll där du i team med andra arbetar mot gemensamma mål.
Låter detta intressant? Skicka in din ansökan redan idag! Urval och intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Lindhagensgatan 74 (visa karta
)
112 18 STOCKHOLM Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Julia Edholm info@studentconsulting.com Jobbnummer
9771339