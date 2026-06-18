Konsultchef - sälj och tech
Auticon AB / Ekonomichefsjobb / Stockholm Visa alla ekonomichefsjobb i Stockholm
2026-06-18
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Vill du vara med och utveckla ett av Sveriges mest spännande företag?
Vi söker en kommersiellt och tekniskt orienterad Konsultchef till Stockholm till något vi tror kommer vara en viktig del i vår fortsatta tillväxt.
auticon är ett annorlunda konsultföretag inom tech/AI. Det som gör oss annorlunda är att alla våra konsulter har autism. Våra autistiska konsulter har förmågor som ger exceptionellt värde inom Tech. Logik, precision, bibehållen koncentration, strukturerat och analytiskt tänkande, starka förmågor inom mönsterigenkänning och ett skarpt öga för detaljer ger ett unikt perspektiv i arbetet med komplexa tekniska problem.
Idag levererar vi tjänster inom mjukvaruutveckling, data science, data engineering, AI och kvalitetssäkring.
Vem är du?
Du trivs i skärningspunkten mellan människa, teknik och affär. Du har solid teknisk kompetens, kommersiell förståelse och förmågan att stötta, utveckla och skapa förutsättningar för våra konsulter, bidra med kvalité i våra leveranser samt identifiera nya affärsmöjligheter.
Du bör ha erfarenhet som ledare och trivas med att arbeta i en liten och rörlig organisation, med snabba beslut och möjlighet att sätta din prägel på verksamheten.
Du kommer att arbeta både med kommersiell utveckling av vår kundportfölj och själv delta i vissa leveranser. Du behöver därför ha utbildning och/eller gedigen erfarenhet inom något av våra tjänsteområden – till exempel inom mjukvaruutveckling, data engineering, data science eller AI.
Vi värdesätter mångfald och tror på allas möjlighet att utvecklas. Du behöver ingen tidigare erfarenhet av autism, däremot behöver du vara nyfiken och genuint tycka om att bidra till andra människors utveckling.
Ditt dagliga ansvar som konsultchef:
Vi är en liten organisation där vi har ett tätt samarbete med varandra. Vi hjälper varandra och har byggt upp en stor kompetens i teamet i Sverige och Norden, det finns även möjlighet att hämta kunskap från våra systerbolag i 14 länder.
Ingen dag kommer att vara den andra lik, men några centrala arbetsuppgifter är:
Bygga och underhålla långsiktiga relationer med kunder. Förstå kundens behov och identifiera nya möjligheter till samarbete.
Genomföra tjänsteförsäljning mot större organisationer (projekt eller IT-konsulter).
Vara ett tryggt och professionellt bollplank till våra konsulter – både i tekniska och mellanmänskliga situationer.
Vara en partner till övriga ledare i kunddialog och pre-sales där mer teknisk förståelse krävs.
Arbeta i, eller leda, utvalda projekt inom dina kompetensområden där vi ser potential att involvera fler av våra konsulter.
Bidra till kompetensutveckling, kunskapsdelning och lärande tvärs över team.
Vad vi erbjuder
Du får möjlighet att vara med och utveckla en av Sveriges mest spännande "Social Impact"-verksamheter och göra skillnad för enskilda individer och samhället. Du får stor frihet, korta beslutsvägar och möjlighet att forma din egen roll i ett företag i tillväxt.
Du kan läsa mer om vårt impactfokus i vår årliga impactrapport eller hitta annan information om auticon på vår webbplats.
Kompetenser vi söker
Lösningsförsäljning
Ledarskap
Goda kunskaper inom tech
Data Engineering
Datavetenskap
Modern mjukvaruutveckling
AI
Du behöver kunna arbeta på plats i Stockholm samt behärska både svenska och engelska.
Ansökan kommer hanteras anonymt, vilket innebär att vi inte kommer att se ditt namn eller några personliga uppgifter när du ansöker. Om du har frågor kontakta gärna Anders Barnå på 0709351063.
AI kan komma att användas för att sammanställa och strukturera svar i ansökan men kommer inte användas för att bedöma ansökningar och kandidater. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7907747-2060479". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Auticon AB
(org.nr 559072-9124), https://jobb.sverige.unicus.com
Magnus Ladulåsgatan 27 (visa karta
)
118 65 STOCKHOLM Arbetsplats
auticon AB Jobbnummer
9971077