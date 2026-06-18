Högstadielärare matematik och no - Västra Stenhagenskolan
Uppsala kommun, Ledning Kommunal grundskola / Grundskollärarjobb / Uppsala Visa alla grundskollärarjobb i Uppsala
2026-06-18
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Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas för tjänster som enligt lag kräver det. Du kan läsa mer om vilka områden som berörs på polisens hemsida.
1 plats(er).
Västra Stenhagenskolan är på en spännande utvecklingsresa och vi vill ha dig med. Här möts du av studiero, tydliga mål och ett starkt kollegialt stöd, där du får påverka både undervisningen och elevernas framtid. Låter det intressant? Då ska du läsa vidare och söka tjänsten redan idag!
Västra Stenhagenskolan är en högstadieskola i Uppsala med visionen "En varm, positiv skola där alla trivs och får lyckas." Visionen genomsyrar vårt arbete och vårt förhållningssätt till elever, vårdnadshavare och kollegor.
Vi är en skola som tror på alla elevers förmåga att utvecklas och nå framgång. Vårt fokus ligger på att skapa undervisning som når alla elever, oavsett förutsättningar, och att ständigt utveckla vår pedagogik för att möta morgondagens behov. Vi söker inte snabba lösningar utan arbetar långsiktigt, systematiskt och tillsammans för att skapa hållbara resultat.
Under de senaste åren har skolan genomgått en mycket positiv utveckling. Genom ett målmedvetet arbete har vi skapat en lugnare och tryggare skolmiljö med ökad studiero, högre måluppfyllelse och ett starkare fokus på undervisning och lärande. Samtidigt har vi byggt en arbetsplats där medarbetare trivs, stannar kvar och utvecklas tillsammans. Den höga närvaron bland personalen och det goda kollegiala klimatet är viktiga delar av vår framgång.
Hos oss möter du engagerade kollegor som vill samarbeta, pröva nya idéer och hitta vägar framåt när utmaningar uppstår. Vi värdesätter prestigelöshet, ansvarstagande och en gemensam vilja att göra skillnad för våra elever varje dag.
Som medarbetare på Västra Stenhagenskolan blir du en del av en skola som befinner sig på en fortsatt utvecklingsresa. Vi är stolta över de framsteg vi gjort, men ännu mer motiverade av det arbete som ligger framför oss. Här får du möjlighet att bidra, påverka och vara med och forma framtidens skola tillsammans med elever och kollegor.
Under kommande läsår kommer skolan att bedriva sin undervisning i helt nybyggda moduler nära Östra Stenhagenskolan
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som lärare hos oss på Västra Stenhagenskolan kommer du att ha en central roll i våra elevers kunskapsutveckling och välmående. Du ansvarar för undervisning, planering, genomförande och bedömning i matematik samt de naturorienterande ämnena och teknik.
I tjänsten ingår undervisning i:
matematik
teknik i årskurs 9
fysik i årskurs 9
kemi i årskurs 9
biologi i årskurs 9.
Du planerar och genomför undervisning utifrån läroplanens mål, följer upp elevernas kunskapsutveckling och anpassar undervisningen efter elevernas olika behov och förutsättningar. Du arbetar aktivt för att skapa en trygg, strukturerad och stimulerande lärmiljö där eleverna ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt.
I uppdraget ingår även mentorskap för en elevgrupp. Som mentor ansvarar du för att följa elevernas kunskapsutveckling och sociala situation, genomföra utvecklingssamtal samt ha en nära dialog med vårdnadshavare och övriga professioner på skolan.
Du ingår i ett årskursteam och ämneslag där samarbete, kollegialt lärande och gemensamt utvecklingsarbete är en naturlig del av verksamheten. Tillsammans arbetar vi för att skapa de bästa förutsättningarna för elevernas lärande, utveckling och framtidstro.Publiceringsdatum2026-06-18Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i matematik och no på högstadiet. Har du erfarenhet av undervisning på högstadiet ses det som meriterande.
Du är självgående och tar ansvar för din undervisning genom att planera, strukturera och driva arbetet framåt utifrån elevernas behov och läroplanens mål. Du är relationsskapande och bygger förtroendefulla relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare, vilket skapar en trygg och inkluderande lärandemiljö. Du är tydlig i din kommunikation, både i klassrummet och i samarbete med andra, och säkerställer att instruktioner, förväntningar och återkoppling är enkla att förstå.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Cathrine O'Callaghan, biträdande rektor, 018-726 11 83.
Fackliga företrädare: Sveriges lärare, Elisa Eriksson, 018-727 81 00.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 68 24.
Uppsala kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning enligt gällande löneavtal.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UBN-2026-03433". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Kommun
(org.nr 212000-3005)
Stadshusgatan 2 (visa karta
)
753 21 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala kommun, Ledning Kommunal grundskola Kontakt
Biträdande rektor
Cathrine O'Callaghan 018-726 11 83 Jobbnummer
9971094