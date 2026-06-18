Biståndshandläggare - Sjuklöner personlig assisstans, Huddinge kommun
Huddinge kommun, LSS barn / Administratörsjobb / Huddinge Visa alla administratörsjobb i Huddinge
2026-06-18
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Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.
Huddinge kommun arbetar för att vara en trygg, rättssäker och professionell verksamhet. Som en del av vår rekryteringsprocess kan vi därför komma att genomföra bakgrundskontroller och begära registerutdrag i slutskedet av vissa rekryteringar. Om du blir aktuell för detta får du tydlig information och möjlighet att lämna ditt samtycke innan kontrollen genomförs.
Socialförvaltningen ansvarar för individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättningar. Vi arbetar förebyggande med stöd, insatser och myndighetsutövning till barn, ungdomar, familjer, vuxna, äldre och personer med funktionsnedsättning.
Vårt uppdrag är att öka individers förutsättningar att leva under så bra levnadsvillkor som möjligt samt att stärka individer till att leva ett självständigt liv. Vi är en socialtjänst som ligger i framkant i preventionsarbetet och i omställningsarbetet till en än mer lätt tillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst.
1 plats(er).
Biståndshandläggare LSS – Sjuklöner
Till Socialförvaltningen söker vi en biståndshandläggare till enheten LSS barn och unga.
Tillsvidareanställning. Heltid, tillträde enligt överenskommelse.
Om arbetsplatsen
Enheten LSS barn och unga ansvarar för myndighetsutövning enligt LSS och SoL för barn och unga med funktionsnedsättning. Enheten består av cirka åtta medarbetare och är placerad centralt i Huddinge centrum. Vårt uppdrag är att säkerställa rättssäkra beslut, god kvalitet och en effektiv handläggning.
Arbetsplatsen präglas av ett öppet klimat, högt engagemang och en tydlig ansvarskultur. Vi värdesätter medarbetare som tar eget ansvar, driver sitt arbete framåt och bidrar till verksamhetens utveckling.
Tjänsten bedrivs självständigt och är organisatoriskt placerad på enheten men innebär ett uppdrag som till stor del påverkar hela sektionen.
Om uppdraget
Uppdraget omfattar bland annat handläggning av ersättning för sjuklöner för personliga assistenter samt granskning och uppföljning av fakturor kopplade till assistans.
Arbetet innebär att granska och bedöma underlag kopplade till sjuklöneersättning för personliga assistenter. Det handlar om att kontrollera att sjuklönekostnader som begärs ersatta är korrekt redovisade och ligger i linje med gällande lagstiftning, riktlinjer och ersättningsnivåer. I uppdraget ingår att analysera underlag, följa upp fakturor och säkerställa att merkostnader vid assistenters sjukfrånvaro är rimliga och korrekt hanterade.
En viktig del av arbetet är också att uppmärksamma avvikelser i underlag och ersättningsanspråk samt att arbeta strukturerat med uppföljning och kontroll.
Rollen innebär ett stort eget ansvar. Du förväntas planera, prioritera och driva dina ärenden framåt samt säkerställa att handläggningen håller hög kvalitet och god effektivitet.Publiceringsdatum2026-06-18Kvalifikationer
För uppdraget krävs:
Socionomexamen eller annan relevant akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Erfarenhet av att utreda sjuklöner inom personlig assistans och utredning av samtliga LSS-insatser.
Du har god datorvana och kan uttrycka dig väl i tal och skrift.
Vi söker dig som är strukturerad, noggrann och analytisk. Du behöver ha god förmåga att organisera och prioritera ditt arbete samt trivas i en roll där tempot periodvis är högt och där du själv ansvarar för att driva ditt arbete framåt.
Meriterande
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av myndighetsutövning
erfarenhet av ekonomisk uppföljning eller granskning
erfarenhet av dokumentation i verksamhetssystemet Lifecare
kunskap om utredningsmetodiken IBICDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och har ett gott omdöme i dina bedömningar. Du arbetar självständigt, är noggrann och har en god analytisk förmåga. Du har integritet i ditt arbete och kan fatta beslut utifrån lagstiftning och underlag, även i komplexa ärenden. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag: https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner
Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se Facklig kontaktinformation
Upplysningar
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta Joel Solomon, Enhetschef
Telefon: 08-535 378 62
För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt ber vi dig att söka direkt via våra utannonserade tjänster. Vi tar inte emot spontana ansökningar via e-post.
För denna tjänst behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Intervjuer kan komma att påbörjas under annonseringsperioden.
Välkommen in med din ansökan.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332913". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Huddinge Kommun
(org.nr 212000-0068)
Patron Pehrs väg 10 (visa karta
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141 35 HUDDINGE Arbetsplats
Huddinge kommun, LSS barn Kontakt
Enhetschef
Joel Solomon 08-535 378 62 Jobbnummer
9971097