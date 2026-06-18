Ordermottagare / Transportledare till Swerock
Clevry Sweden AB / Administratörsjobb / Helsingborg Visa alla administratörsjobb i Helsingborg
2026-06-18
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Om Swerock
Swerock är en av Sveriges största leverantörer av material och tjänster till bygg- och anläggningsbranschen. I erbjudandet ingår ballast, betong, transport- och maskintjänster samt miljötjänster som återvinning, marksanering och vattenrening. Med gedigen kunskap, personligt engagemang och lokal närvaro skapar Swerock helhetslösningar som gör ditt projekt mer hållbart.
Vill du arbeta i en central roll där kundservice, logistik, administration och problemlösning möts i en spännande vardag? Trivs du med att ha många kontaktytor, fatta snabba beslut och vara den som får pusselbitarna att falla på plats? Då kan rollen som Ordermottagare hos Swerock vara nästa steg för dig.
Om tjänsten
Som Ordermottagare blir du en nyckelperson i verksamheten och den första kontakten för deras betongkunder. Du ansvarar för att ta emot beställningar, ge rådgivning kring produkter och betongleveranser samt att du säkerställer att rätt resurser finns på plats vid rätt tidpunkt.
Dina dagar präglas av ett högt tempo där du kombinerar kundkontakt med transportplanering och orderläggning. Samtidigt som du tar emot inkommande beställningar via telefon och mejl arbetar du aktivt med att planera transporter, koordinera betongbilar och pumpar samt säkerställa att leveranserna genomförs så effektivt som möjligt.
Du kommer dagligen att ha kontakt med kunder, platschefer, fabriker, chaufförer, pumpoperatörer och externa åkerier för att hitta de bästa lösningarna för varje leverans.
Primära arbetsuppgifter
• Ta emot och registrera kundorder via telefon och mejl
• Ge service, rådgivning och prisinformation till kunder
• Planera och koordinera transporter av betong
• Säkerställa att rätt antal betongbilar och pumpar finns tillgängliga
• Samarbeta med fabriker, chaufförer och externa åkerier
• Hantera ändringar och omplaneringar i realtid
• Administrera kunduppgifter och viss faktureringssupport
• Bidra till att utveckla effektiva arbetssätt och processer
Krav för tjänsten
• Antingen besitter du erfarenhet av transportledning och orderadministration alternativt erfarenhet från bygg- och anläggningsbranschen. Båda bakgrunderna ses som starkt meriterande för rollen.
• God datorvana
• Flytande svenska i tal och skrift
• Goda kunskaper i engelska
• B-körkort
Meriterande
Utbildning inom transportledning, logistik eller liknande område
Erfarenhet av kundservice i en verksamhet med högt tempoPubliceringsdatum2026-06-18Dina personliga egenskaper
För att trivas i rollen behöver du uppskatta en varierad och händelserik arbetsdag där du växlar mellan kunddialoger, administration, planering samt logistik. Eftersom du dagligen har kontakt med allt från stora byggföretag till mindre entreprenörer och privatpersoner är det viktigt att du har en god social förmåga samt ett professionellt bemötande.
Du motiveras av att lösa problem och ser utmaningar som en naturlig del av vardagen. När förutsättningarna förändras, leveranser flyttas eller kunder gör sena ändringar har du förmågan att snabbt ställa om, prioritera om och hitta nya lösningar. Du trivs i ett högt tempo där flera uppgifter pågår samtidigt och har förmågan att behålla lugnet i situationen.
Vidare är du en lagspelare som gärna samarbetar med dina kollegor för att nå gemensamma mål och skapa de bästa lösningarna för kunderna. Samtidigt tar du ansvar för ditt eget område, arbetar strukturerat och noggrant. Vi tror också att du är en positiv och prestigelös person som inte låter motgångar påverka dig alltför mycket, utan som snabbt hittar ny energi och fortsätter framåt när planeringen behöver göras om.
Start: 17/8 med hänsyn till eventuell uppsägningstid
Omfattning: Konsultuppdrag på heltid i 6 månader där Swerock har målsättningen att överrekrytera efter dessa 6 månader
Placering: Morängatan 2, Helsingborg
Arbetstider: 07-16 måndag -fredag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clevry Sweden AB
(org.nr 556723-0486), https://swerock.se/
Morängatan 2 (visa karta
)
254 64 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Swerock Jobbnummer
9971091