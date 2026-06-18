Postdoktor inom linsantenner och periodiska elektromagnetiska strukturer
Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för elektroteknik och datavetenskap / Högskolejobb / Stockholm Visa alla högskolejobb i Stockholm
2026-06-18
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Vi söker en postdoktor för forskning inom avancerade linsantenner för millimetervågs- och sub-THz-system. Forskningen fokuserar på artificiella elektromagnetiska material och periodiska strukturer för styrning av elektromagnetiska vågor, med tillämpningar inom högpresterande antennsystem.
Projektet omfattar analys, design och experimentell verifiering av linsantenner baserade på fysisk optik, transformation optics, metasurfaces och glide-symmetriska strukturer. Arbetet innefattar utveckling av elektromagnetiska modeller, numeriska simuleringar, prototypframtagning och mätningar samt publicering av forskningsresultat i ledande internationella tidskrifter och konferenser.
Postdoktorn kommer att arbeta i nära samarbete med internationella forskningspartner och bidra till handledning av examensarbetare och doktorander.KvalifikationerKvalifikationer
Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen inom elektroteknik, teknisk fysik eller närliggande område. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
Dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom elektromagnetik och antennteknik.
Mycket goda kunskaper inom fysisk optik och högfrekvenselektromagnetik.
Erfarenhet av analys och design av antenner eller elektromagnetiska komponenter.
Erfarenhet av numeriska elektromagnetiska metoder samt kommersiella simuleringsverktyg såsom CST Microwave Studio eller Ansys HFSS.
Dokumenterad förmåga att publicera forskningsresultat i internationella vetenskapliga tidskrifter och konferenser.
Mycket god förmåga att kommunicera på engelska, både muntligt och skriftligt då det krävs i det dagliga arbetet.
Meriterande
Vid sista ansökningsdag högst tre år sedan doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen avlades.
Dokumenterad forskningserfarenhet inom linsantenner.
Erfarenhet av metaytor eller andra periodiska elektromagnetiska strukturer.
Erfarenhet av glide-symmetriska strukturer och dispersionsanalys av periodiska medier.
Erfarenhet av millimetervågs- eller sub-THz-system.
Erfarenhet av antennmätningar och experimentell verifiering.
Pedagogisk erfarenhet samt erfarenhet av handledning av studenter.
Erfarenhet av internationella forskningssamarbeten.
För KTH och forskargruppen är medvetenhet om mångfald, jämställdhet och likabehandlingsfrågor viktigt.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
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KTH formar framtiden genom utbildning, forskning och innovation. Som ett ledande internationellt tekniskt universitet spelar vi en aktiv roll i att driva och medverka i omställningen till ett hållbart samhälle. Här erbjuds du möjligheten att växa och utvecklas på en kreativ och dynamisk arbetsplats med goda arbetsvillkor och förmåner. Jämställdhet, mångfald och lika villkor är en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund som universitet och statlig myndighet.
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Fackliga representanter
Kontaktuppgifter till fackliga representanter.Så ansöker du
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.
Ansökan ska innehålla:
Curriculum vitae (CV) som inkluderar relevant yrkeserfarenhet, forskningsverksamhet, tekniska färdigheter och andra kvalifikationer av betydelse för anställningen. CV får omfatta högst två sidor.
Publikationslista. Publikationslistan får omfatta högst två sidor och ska tydligt ange upp till tre publikationer som den sökande bedömer vara sina viktigaste vetenskapliga bidrag.
Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Dokument som inte är utfärdade på svenska eller engelska ska kompletteras med en officiell översättning till något av dessa språk.
En redogörelse för forskningsintressen som beskriver den sökandes motivation att bedriva forskning, aktuella akademiska intressen samt hur dessa relaterar till tidigare erfarenheter och framtida forskningsmål. Redogörelsen får omfatta högst två sidor.
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare, dock längst tre år
En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.Övrig information
För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungliga Tekniska Högskolan
(org.nr 202100-3054), https://www.kth.se/om/work-at-kth/lediga-jobb
Brinellvägen 8 (visa karta
)
100 44 STOCKHOLM Arbetsplats
Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för elektroteknik och datavetenskap Kontakt
Oscar Quevedo Teruel oscarqt@kth.se Jobbnummer
9971100