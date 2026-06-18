Svetsare till Bravida Borlänge Industrirör
Bravida Sverige AB / Svetsarjobb / Borlänge Visa alla svetsarjobb i Borlänge
2026-06-18
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Vill du vara med och bygga framtidens industriprojekt? Bravida söker dig som är industrirörmontör/rörsvetsare till vår avdelning Borlänge Industrirör.
Hos Bravida Industri i Borlänge arbetar vi främst med rörmontage inom vattenkraft och processindustrin men även andra komplexa och tekniskt krävande installationer förekommer, både lokalt och på andra orter. Vi erbjuder våra kunder hela kedjan från idé till färdigt rörsystem.
Om rollen
Som industrirörmontör behöver du vara beredd att resa i tjänsten under delar av året. Du ansvarar för både montage och svetsning av tryckbärande rörsystem i olika material. Du kommer arbeta nära projektledare, andra montörer och svetsare i ett team där säkerhet, kvalitet och noggrannhet är centralt.Publiceringsdatum2026-06-18Dina arbetsuppgifter
Montage, fogberedning och svetsning av industriella rörsystem och stålkonstruktioner enligt ritningar, isometrier, flödesschema och specifikationer.
Svetsning med TIG/MMA (beroende på projekt) av kolstål och rostfritt stål.
Montage av rörupphängningar och sekundärstål.
Utföra täthetsprovning, trycktest och delta vid kvalitetskontroller.
Samverka med övriga yrkesgrupper och arbetsledning för att hålla tidsplan och säkerhetskrav.
Dokumentera utfört arbete och följa gällande arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter.Profil
Vi söker dig som är praktiskt lagd, självgående och noggrann. Du tycker att yrkesstolthet är viktigt och har god erfarenhet från industriinstallationer och känner dig trygg i både svets och montage.Kvalifikationer
Yrkesbevis som rörmontör och/eller dokumenterad erfarenhet från liknande uppdrag.
Svetsarprövningsintyg enligt t.ex. EN ISO 9606-1 för TIG/MMA.
Erfarenhet av arbete med kolstål och rostfritt stål.
God förmåga att läsa och tolka isometrier, svetsplaner och rörscheman.
B-körkort
Kan arbeta på annan ort
Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet från projekt inom pappers & massaindustri, stålindustri, energi, petrokemi eller annan tung industri.
Heta Arbeten-certifikat, SSG, Mobila arbetsplattformar, fallskydd, truck, säkra lyft, traverskort etc.
Erfarenhet av prefabricering i verkstad samt montering på site.
Svetsarprövningsintyg enligt t.ex. EN ISO 9606-1 för MIG/MAG. Så ansöker du
Du skickar in ditt CV och personliga brev genom att klicka på knappen Ansök nedan. Vi kommer att tillämpa löpande urval så skicka in din ansökan redan idag då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag som är den 9 augusti 2026.
Vi undanber oss kontakt med rekryteringsföretag i denna rekryteringsprocess.
Bra fastigheter gör skillnad, därför finns Bravida. Som Nordens ledande leverantör av tekniska helhetslösningar inom service och installation hjälper vi våra kunder att skapa väl fungerande och hållbara fastigheter. Bravidas långsiktiga mål är att vara klimatneutral i hela värdekedjan år 2045. Vi har 12 000 medarbetare och finns på cirka 190 orter i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Bravidas aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. http://www.bravida.se/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravida Sverige AB
(org.nr 556197-4188)
784 73 BORLÄNGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bravida Kontakt
Thomas Rosenback thomas.rosenback@bravida.se Jobbnummer
9971089