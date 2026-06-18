Junior servicedeskagent till Eskilstuna!
Sigma Technology It Infra AB / Supportteknikerjobb / Eskilstuna Visa alla supportteknikerjobb i Eskilstuna
2026-06-18
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Är du på jakt efter en schysst arbetsgivare som går den extra milen för att du ska trivas, må bra och utvecklas?
Då är du varmt välkommen till oss på Sigma Technology IT Infra AB!
Vi fortsätter att växa och våra konsulter gör varje dag skillnad ute hos våra kunder – i roller som bland annat systemtekniker, nätverksspecialister, systemintegratörer, IT-projektledare och mycket mer. Hos oss får du inte bara ett jobb – du får ett team. Ett sammanhang. Ett gäng kollegor som hittar på saker tillsammans, åker på resor ibland och andas ut på afterworks tillsammans!
Vi sätter våra konsulter i absolut fokus. Det viktigaste för oss är att du mår bra, har rätt förutsättningar och känner att du utvecklas i den riktning du vill. Därför är vi otroligt stolta över att våra medarbetare har röstat fram oss som en av Sveriges bästa arbetsgivare 13 år i rad – och 2025 tog vi hem silverplatsen.
Om uppdraget
I denna roll kommer du att hjälpa användare från flera olika yrkesgrupper. Servicedesken hanterar alla typer av ärenden som har anknytning till vårdsystemen, IT eller telefoni, exempelvis felanmälningar, beställningar, användarstöd, förfrågningar och önskemål men även behörighetshantering.
I Servicedesk arbetar du som tycker om att ha kundkontakt och att hjälpa andra med deras bekymmer. Kundkontakten innebär till stor del telefonkontakt med kund där problemen kan variera. Du tycker därför om att lösa problem, leta information och framförallt kommunicera, både med kund och kollegor. Ärendena dokumenteras i kundens ärendehanteringssystem.
Arbetstider är för närvarande måndag till fredag uppdelat på två olika arbetspass (7-16 och 8-17) men kan komma att ändras efter verksamhetens behov.Publiceringsdatum2026-06-18Profil
För att bli aktuell i denna roll är det krav på att du har arbetat med:
Active Directory
Windows 10
Azure AD
Office 365
Teams
Något ärendehanteringssystem
Fjärrstyrning
Telefon som kommunikationsmedel
Låter detta som en perfect match för dig? Vänta då inte med din ansökan eftersom vi löpande går igenom alla ansökningar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sigma Technology It Infra AB
(org.nr 559321-8497)
632 17 ESKILSTUNA Jobbnummer
9971099