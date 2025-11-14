QA Specialist med Systemansvar
2025-11-14
Cambrex Karlskoga är ett dynamiskt och växande företag inom läkemedelsindustrin, med spetskompetens inom avancerad organisk kemi. Vi utvecklar och optimerar kemiska processer för att tillverka aktiva läkemedelssubstanser (API:er) och intermediat som är avgörande komponenter i moderna läkemedel för att förbättra livskvaliteten för patienter världen över.
Med cirka 500 medarbetare är vi en viktig del av den globala Cambrexkoncernen, som är verksam inom innovativ kemi och läkemedelsutveckling. Vår anläggning i Karlskoga kombinerar lokal expertis med internationell räckvidd, och vi är stolta över att bidra till en tryggare och friskare framtid.
På Cambrex Karlskoga får du mer än bara ett jobb, du får en meningsfull karriär där du är med och gör verklig skillnad. Här bidrar du till utvecklingen av läkemedel som räddar liv och förbättrar människors hälsa världen över.
Vi erbjuder en trygg och hållbar arbetsmiljö där kvalitet och säkerhet alltid står i fokus. Du får arbeta i en organisation som värdesätter långsiktighet, ansvar och ständig förbättring. Samtidigt blir du en del av ett engagerat och sammansvetsat team, där gemenskapen är stark och där vi tillsammans driver utvecklingen framåt, både lokalt och globalt.
QA Specialist med Systemansvar.
Hos oss på Cambrex Karlskoga får du möjlighet att kombinera produktansvar med systemförvaltning och bidra till att säkerställa högsta standard i en GMP-reglerad miljö. Du blir en del av ett engagerat QA-team och arbetar tvärfunktionellt med spännande projekt som gör skillnad både för våra kunder och för framtidens läkemedel.
Om rollen
Till vår avdelning för kvalitetssäkring söker vi dig som vill bidra med din expertis inom kvalitetsområdet och har ett genuint intresse för kvalitetsledningssystem.
I rollen får du ett brett och ansvarsfullt uppdrag där du kombinerar produktansvar med systemförvaltning. Som QA specialist arbetar du med både tekniska produkter och kommersiella API:er och har en central roll i att säkerställa att våra produkter uppfyller högt ställda kvalitetskrav. Du kommer att arbeta tvärfunktionellt tillsammans med Produktion, FoU och Kvalitetskontroll, där din kompetens blir ett viktigt stöd i verksamheten.
Ditt delegerade produktansvar innebär att du ansvarar för kvalitetsbedömningar och frisläppning av tillverkade produkter. Du granskar och godkänner kvalitetsstyrande dokument i enlighet med GMP och andra interna och externa regelverk. Utöver detta ingår förbättringsarbete, utredningar, godkännande av avvikelseutredningar, kvalificeringar, Change Control samt deltagande vid kund- och myndighetsinspektioner.
Som systemansvarig för TrackWise har du ansvar för den lokala förvaltningen av vårt kvalitetssystem, där avvikelser, CAPA, Change Control och incidenter hanteras. Eftersom systemet används inom hela Cambrex-koncernen sker arbetet i nära samarbete med övriga systemansvariga globalt.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och erbjuder en spännande möjlighet att kombinera teknisk kompetens med kvalitetsarbete i en dynamisk och utvecklingsorienterad miljö.Publiceringsdatum2025-11-14Kvalifikationer
Vi söker dig som har en naturvetenskaplig eller teknisk högskoleutbildning inom kemi. Erfarenhet från arbete i GMP-reglerad miljö är meriterande, oavsett om det gäller kvalitetsarbete, laboratorieverksamhet eller produktion. För att lyckas i rollen behöver du kunna kommunicera obehindrat på både svenska och engelska, i tal och skrift.Dina personliga egenskaper
Vi tror att du trivs med att arbeta med varierande uppgifter och frågeställningar som spänner över ett brett område. Du är strukturerad och noggrann, men samtidigt flexibel och lösningsorienterad. Du har lätt för att samarbeta och kommunicera med olika funktioner och personer, och du kan prioritera på ett medvetet och affärsmässigt sätt. Rollen är självständig och kräver att du kan fatta snabba beslut och bidra med din kompetens i kritiska situationer.
Vi erbjuder
Hos oss blir du en del av ett positivt och engagerat QA-team med 15 kompetenta kollegor. Vi erbjuder ett ansvarsfullt och varierande arbete där du får möjlighet att påverka och utvecklas. Rollen innebär ett brett kontaktnät inom företaget och spännande externa kontakter med kunder och myndigheter. Cambrex befinner sig i en expansiv fas med långsiktiga projekt och investeringar som skapar goda framtidsutsikter så här får du vara med och forma nästa steg i vår utveckling.
Kontaktinformation
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Tina Åkesson, Chef QA Reguljära produkter via mejl tina.akesson@cambrex.com
eller telefon 070-611 17 59. Facklig kontakt
Fanny Salonen, Akademikerföreningen, tfn 072-724 76 11
Emelie Enger, Unionen, tfn 073-078 48 92Så ansöker du
Välkommen in med din ansökan senast 2025-12-07. Urval sker löpande under ansökningstiden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
