QA Datoriserade system till SallyQ
SallyQ AB / Kemiingenjörsjobb / Stockholm Visa alla kemiingenjörsjobb i Stockholm
2026-02-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SallyQ AB i Stockholm
, Solna
, Gnesta
, Uppsala
, Sundsvall
eller i hela Sverige
Vi är experter med passion att göra skillnad som brinner för kvalitet och Life Science, men vi är också ödmjuka, ambitiösa och övertygade om att vi tillsammans kan bidra till våra kunders framgång. SallyQ erbjuder konsultlösningar inom QA, datoriserade system, projektledning och sterility assurance. Vi söker nu dig som vill arbeta som konsult inom QA för datoriserade system och vara med och bygga nästa fas av SallyQ tillsammans med oss.
Om rollen
Som QA Specialist inom datoriserade system arbetar du nära våra kunder inom Life Science med både rådgivning och praktiskt genomförande. Du kommer framför allt att delta i projekt kopplade till validering och kvalificering av datoriserade system, men även bidra i andra uppdrag där kvalitet, IT och regelverk möts.
Beroende på uppdrag och intresse kan du arbeta heltid hos en kund, stötta flera kunder parallellt eller kombinera kundarbete med interna initiativ till exempel utbildningar, metodutveckling eller erfarenhetsutbyte i teamet.
Du blir en del av ett kunnigt och prestigelöst konsultteam där vi delar erfarenheter, lär av varandra och hjälper varandra att lyckas. Med stöd av både kollegor och vårt externa nätverk har du stor frihet att planera din arbetsdag och växa i din roll. Vi tror på transparens, tillit och kontinuerlig utveckling - för både våra konsulter och våra kunder.Publiceringsdatum2026-02-11Profil
Vi söker en nyfiken, noggrann QA-profil som rör sig obehindrat i gränslandet mellan kvalitetssäkring och IT. Hos oss delar du din expertis med flera kunder, hjälper dem hitta rätt kvalitetsnivå och driver affärsutvecklingen i ett växande bolag. Du får stor frihet att forma arbetssätt, samarbeta tvärfunktionellt och kontinuerligt utveckla både dig själv och våra kunders processer.
Vi tror att du har:
Teknisk eller naturvetenskaplig utbildning, t.ex. ingenjör inom IT, kemi, biokemi eller motsvarande
Erfarenhet av arbete med validering av datoriserade system inom läkemedels- eller Life Science-branschen, t.ex. som QA, i valideringsprojekt eller i en närliggande roll
Grundläggande förståelse för GMP och regelverk kopplade till datoriserade system
Intresse för kvalitetssäkring, struktur och förbättringsarbete
God kommunikativ förmåga och flytande svenska och engelska i tal och skrift
Om SallyQ
Vi är ett bolag som grundades med viljan att bygga ett kompetensbolag där kundvärde och människan står i centrum. Vi benämner oss som ett kompetensbolag och erbjuder rekryteringstjänster, expertkompetens för bau och projekt samt utbildningsinsatser inom Life Science branschen. Vår vision är att hjälpa innovativa företag och människor att göra så stor positiv skillnad de möjligtvis kan i världen. Vi tror på kvalitet i allt från bemötande, kommunikation, leverans till relation.
Vi erbjuder:
En dynamisk och stimulerande arbetsmiljö med möjligheter att växa och utvecklas.
En möjlighet att vara en del av ett team med högt engagemang och fokus på kreativitet, innovation och kvalitet.
Möjlighet att påverka och bidra till utvecklingen av SallyQ.
Konkurrenskraftig lön och förmåner.Så ansöker du
Låter detta som en roll för dig? Skicka in en ansökan eller slå oss en signal. Vi behandlar ansökningar löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7210659-1836321". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SallyQ AB
(org.nr 559463-4577), https://sallyqab.teamtailor.com
Hagaesplanaden 4 (visa karta
)
113 68 STOCKHOLM Jobbnummer
9736477