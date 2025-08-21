Pythonutvecklare
Svenska Kraftnät / Datajobb / Sundbyberg Visa alla datajobb i Sundbyberg
2025-08-21
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svenska Kraftnät i Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
, Täby
, Norrtälje
eller i hela Sverige
Svenska kraftnät är en nyckelaktör i energiomställningen. Vår IT-division växer för att möjliggöra en fördubblad elproduktion och en fossilfri framtid. Med ny teknik ökar vi både infrastrukturens kapacitet och utvecklingstakten inom digitalisering och processer.Publiceringsdatum2025-08-21Om tjänsten
Vi behöver förstärka ett av våra utvecklingsteam för att möjliggöra nyutveckling av ytterligare system inom området kraftsystemanalys.
Som Pythonutvecklare kommer du att arbeta i ett tvärfunktionellt agilt team som utvecklar och förvaltar system byggda med Python och React. Systemen hanterar och bearbetar stora datamängder för att möjliggöra planering av det svenska transmissionsnätet, på kort och lång sikt. Då verksamheten har höga säkerhetskrav arbetar vi med on-prem lösningar.
Teamet är relativt nytt och det system vi har utvecklat fram tills idag kommer under det närmaste året övergå i förvaltning samtidigt som teamet har börjat nyutveckla ytterligare ett system. De system teamet utvecklar är nya och det finns möjlighet att påverka arkitektur, design och teknikval. Inom de kommande åren kommer vi att utveckla fler system och rekrytera fler medarbetare.
Utvecklingsteamet består idag av ett flertal personer med olika roller såsom produktägare, kravanalytiker, scrum master, systemutvecklare, testare och data engineer. Arbetet drivs i tätt samarbete med användare i form av data scientists och kraftsystemanalytiker samt även andra intressenter såsom domän- och lösningsarkitekter, projektledare, m.fl.
Ditt arbete kommer primärt att omfatta:
• Arkitektur, säkerhet och design av system.
• Utveckling av system, i huvudsak backend men även frontend om intresse och kunskap finns.
• Testautomatisering och manuell testning av system.
• Hantering av incidenter och annat driftrelaterat arbete.
• Konfiguration av CI/CD.
• Ta fram eller uppdatera systemdokumentation.
Du kommer att använda följande verktyg och teknologier i arbetet: Python 3, FastAPI, SQLAlchemy, Azure DevOps, RHEL, Openshift.
Du kommer vara del av enheten Analysapplikationer C (IKAC) inom avdelning IT för Kraftsystem & Elmarknad. Enheten utvecklar systemstöd för långsiktig kraftsystemutveckling och framtagande av kraftsystemprognoser.
Om dig
Skallkrav:
Vi söker dig som har god analytisk förmåga och är resultatorienterad med förmåga att arbeta ambitiöst för ett gott resultat. För att bli framgångsrik i rollen behöver du trivas med samt vara bra på att samarbeta. Vi tror även att du är vetgirig och håller dig à jour inom din profession och ditt expertområde.
Vidare har du en examen inom IT eller Elektroteknik omfattande 120p/180hp eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som Svenska kraftnät bedömer som likvärdig. Du har även:
• Flera års aktuell och relevant arbetslivserfarenhet som systemutvecklare inom backend, varav några år med Python. Alternativt flerårig och aktuell erfarenhet av backend-utveckling med flera olika programmeringsspråk och en stor vilja att utveckla med Python.
• Några års arbetslivserfarenhet av agila arbetssätt, CI/CD och DevOps där verktyg som t.ex. Azure DevOps Server, GitLab eller GitHub har använts.
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av:
• Frontend-utveckling med React eller React-liknande ramverk.
• Testautomatisering eller konfiguration av CI/CD-pipelines.
• Arbetat som Scrum Master eller liknande roll i ett agilt tvärfunktionellt team.
• Systemutveckling av applikationer som stödjer dataanalys eller av nätberäkningsprogram eller annan programvara för kraftsystemanalys.
• Systemutveckling i kraftsystemsektorn eller i samhällsviktig eller säkerhetskänslig myndighet.
Bra att veta
• Tjänsten är placerad i Stockholm / Sundbyberg
• Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid
• Sista ansökningsdag är den 22 september. Vi använder urvalsfrågor istället för personligt brev.
• Tjänsten är en tillsvidaretjänst.
• I denna rekryteringsprocess tillämpas tester.
• Förmåner | Svenska kraftnät
Vid frågor om tjänsten kontakta gärna rekryterande chef Spakur Dagsson, 010-475 9819. Vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Maria Sahlén, 010-489 20 27 (maria.sahlen2@svk.se
). Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, 010 475 87 72 och Erica Midfjäll ST, 010 475 87 31. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
Jobba här - bli en viktig del av vår energiframtid | Svenska kraftnät
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:
Lär känna oss på Svenska kraftnät Ersättning
Individuell lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Kraftnät
(org.nr 202100-4284), http://www.svk.se Jobbnummer
9468718