Socialsekreterare till Barn och ungdomsutredningar, Danderyds kommun
2026-05-26
Är du redo för din nästa utmaning och vill vara en del av något meningsfullt? Nu söker vi flera nya kollegor inom barn- och ungdomsutredningar som vill vara med och göra skillnad. Kanske är det just dig vi letar efter? Då hoppas vi att du vill läsa vidare!
Socialförvaltningen befinner sig mitt i en kulturresa där vi tillsammans utvecklar framtidens socialtjänst med fokus på kvalitet, samarbete och invånarnas behov. Vi satsar på kompetensutveckling genom bland annat Yrkesresan och arbetar i moderna lokaler i Danderyds centrum.
Familjeavdelningen består av 42 medarbetare och ansvarar för socialtjänstens arbete med barn och unga, med undantag för insatser enligt LSS. Vi arbetar med rättssäker handläggning, tydliga rutiner och tidiga insatser för att ge barn och familjer rätt stöd i rätt tid.
Välkommen till en arbetsplats där gemenskap, utveckling och engagemang står i centrum. Vi hoppas att just du vill bli en del av vår fortsatta kulturresa!
4 plats(er).
I rollen som Socialsekreterare inom barngruppen (0-11år) eller ungdomsgruppen (12-20 år) kommer du tillsammans i ett team bestående av 4 socialsekreterare i respektive grupp, att arbeta med utredningar, orosanmälningar i inkomna ärenden och uppföljning av beslutade insatser (med undantag för våra placerade barn, vilka placeringssekreterare ansvarar för). Du kommer även att ha ett nära samarbete med utredare i barn/ungdomsgruppen, mottagning, specialistsocionom, familjebehandlare och gruppchef.
Vi har möjlighet att erbjuda barn och deras familjer det stöd som vi anser att de behöver och samverkar väl inom förvaltningen.
Vi sätter ett stort värde vid en rättssäker handläggning och har dokumenterade och lättillgängliga arbetsrutiner som är väl förankrade i arbetsgruppen som du kommer arbeta efter. Alla medarbetare förväntas delta i avdelningens kontinuerliga förbättringsarbete. Vi följer arbetsmiljön regelbundet för att säkerställa att arbetsbelastningen är rimlig och trivseln god. Vårt välutvecklade administrativa stöd avlastar personalen i det dagliga arbetet. Du kommer även att ha extern handledning var tredje vecka tillsammans med dina kollegor i respektive grupp. Alla nya medarbetare får en god introduktion.
Vi är med i Socialstyrelsens yrkesresa. Yrkesresan är ett koncept för introduktion och kompetensutveckling för socialtjänstens medarbetare. Yrkesresan är framtagen genom ett samarbete mellan SKR, Socialstyrelsen och Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS).Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Socionomexamen
* God förmåga i det svenska språket i tal och skrift.
* God förmåga avseende dokumentation.
Det är även meriterande om du har:
* Erfarenhet av myndighetsutövning inom barn- och ungdomshandläggning.
* Goda kunskaper inom BBIC.
* Goda kunskaper om FREDA-kortfrågor, iRiSk, Signs of safety
* Goda kunskaper ADAD ( Aktuellt för inriktning mot ungdomsutredningar)
* Erfarenhet av familjerättsliga frågor samt att ha arbetat med familjer som har svåra relationskonflikter och där våld förekommer.
* B-Körkort.
Vi söker dig som arbetar enligt en tydlig process och organiserar samt strukturerar upp ditt arbete väl. Vidare visar du på ett gott professionellt bemötande, är lugn, ansvarsfull, tydlig och flexibel. Du har en god samarbetsförmåga och är kontrollerad i stressiga situationer. Dessutom har du lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Urval och intervjuer görs löpande.
För denna tjänst behöver du uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas. Beställning av ett sådant kan göras på www.polisen.se.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Vill du vara med och göra Sveriges bästa kommun ännu bättre? Danderyds kommun erbjuder gemenskap, utveckling och delaktighet på jobbet. Vi gör skillnad och skapar värde i vardagen i dialog med alla som lever, bor och verkar här. Genom närhet och korta beslutsvägar får du möjlighet att ta ansvar och jobba med både delar och helhet i ditt yrke. Här växer vi tillsammans med engagerade invånare, företag och kompetenta kollegor i trädgårdsstadens vackra miljö. Ta steget till ett utvecklande och hållbart arbetsliv i en lagom stor kommun nära allt.
Besök gärna https://www.danderyd.se/ovriga-verksamheter/jobba/
för att ta del av mer information om kommunens uppdrag och utvecklingen framåt. Där hittar du också information om bland annat våra förmåner och vår rekryteringsprocess.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Danderyds kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande önskar vi att du skickar in din ansökan digitalt enligt ovan.
Utbildningsbevis/intyg och övriga handlingar tar du med vid en eventuell intervju.
Varmt välkommen med din ansökan!
