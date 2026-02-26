Pumpmekaniker Norrköping / resande
2026-02-26
Har du skruvmejseln i ena handen, lagerpressen i den andra och ett leende som smittar av sig på kollegorna? Då kan det här vara ditt nästa äventyr!
Varför ska du söka?
Stabila arbetstider på verkstaden (07-16) varvat med spännande montageuppdrag hos välkända industrikunder.
Resor och övernattningar kan förekomma - perfekt för dig som gillar omväxling.
Gott kamratskap - du blir del av ett sammansvetsat gäng där man skrattar lika ofta som man byter tätningar.
Utvecklingsmöjligheter - interna utbildningar och chans att ta fler behörigheter (SSG-entré, truck, heta arbeten, fallskydd, säkra lyft).
Riktig påverkan - du kliver in som nyckelperson när teamet växer från 5 till 7 medarbetare.
Dina huvudsakliga uppgifter
Service, reparation och felsökning av pumpar, fläktar och annan roterande utrustning.
Lagerbyten, demontering och montering i verkstad och ute på kundprojekt.
Förbättringsarbete för att minimera stillestånd och höja driftsäkerheten.
Praktisk verkstadsvana och vana vid skruvjobb.
Förmåga att arbeta självständigt och i team.
God svenska i tal och skrift.
Meriterande
Erfarenhet från tung industri.
SSG-entré eller viljan att ta den.
Behörigheter såsom truckkort, heta arbeten, fallskydd och säkra lyft.
Anställningsinformation
Omfattning: Heltid, tillsvidare - vi välkomnar dig så snart du kan.
Plats: Verkstad i Östergötland + kunduppdrag.
Skicka in din ansökan redan idag! Vi intervjuar löpande och tjänsterna kan tillsättas snabbt - men rätt person är viktigare än en snabb lösning.
