Pulverlackerare/Ytbehandlare
Autolacks Industrilackering i Vimmerby AB
2026-03-04
, Hultsfred
, Ydre
, Kinda
, Västervik
Autolacks Industrilackering i Vimmerby AB i Vimmerby
Pulverlackerare till Autolacks Industrilackering i Vimmerby
Autolacks Industrilackering i Vimmerby är ett familjeägt företag med över 30 års erfarenhet inom ytbehandling och pulverlackering av aluminiumprofiler. Vi är specialister inom vår bransch och befinner oss i en spännande tillväxtfas.
Nu söker vi en pulverlackerare till vårt måleri.
Arbetsuppgifter:
Som pulverlackerare arbetar du i vår produktion med lackering av aluminiumprofiler och andra komponenter. Arbetet innebär bland annat förberedelse, lackering, kvalitetskontroll och hantering av material i produktionsflödet.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av pulverlackering eller industrilackering (meriterande)
Är noggrann och kvalitetsmedveten
Är ansvarstagande och kan ta egna initiativ
Har grundläggande datakunskaper
Kan läsa ritningar
Publiceringsdatum2026-03-04Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är strukturerad, har ett gott ordningssinne och trivs med att arbeta i team samtidigt som du kan arbeta självständigt.
Vi erbjuder
En trygg arbetsplats i ett familjeägt företag
Trevlig arbetsmiljö och engagerade kollegor
Möjlighet att utvecklas inom företaget
Ansökan
Skicka din ansökan till: johanna@autolack-vimmerby.se
Urval och intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
mail
E-post: johanna@autolack-vimmerby.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Autolacks Industrilackering i Vimmerby AB
(org.nr 556482-3143), http://www.autolack-vimmerby.se
Lagergatan 7 (visa karta
)
598 40 VIMMERBY Arbetsplats
Autolacks Industrilackering I Vimmerby AB Jobbnummer
9777769