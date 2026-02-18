PU chef Saab Tactical Electronics
2026-02-18
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Vi söker nu en erfaren och engagerad ledare som vill arbeta och driva verksamhet i en dynamisk och internationell kontext. Som produktenhetschef hos oss arbetar du med att leda, utveckla och ansvara för verksamhetens arbete. Du har fullt resultat- och balansräkningsansvar, ingår i affärsenhetens ledningsgrupp och rapporterar till affärsenhetschefen. I ledningsgruppsarbetet förväntas det att du bidrar med stort affärsintresse och engagemang utöver ditt eget verksamhetsansvar.
Produktenheten Tactical Electronics utvecklar, säljer, producerar och levererar förmåga inom taktisk elektronik till kunder på den globala världsmarknaden. Produktportföljen består bland annat av datorer, skärmar, switchar och kamerasystem. Verksamheten är lokaliserad i Linköping och består av ca 65 medarbetare.
Vi tror att ett öppet klimat, där olikheter uppskattas och åsikter välkomnas, är en förutsättning för vår framtida utveckling. För mer information om Saab Tactical Electronics erbjudande, besök gärna www.saab.com/ste.
Som produktenhetschef hos oss utövar du ett nära och coachande ledarskap som bygger på stark tillit och respekt. Ansvaret innebär att skapa förutsättningar för medarbetare att utvecklas, prestera och må bra. Du som söker denna tjänst gillar att vara i rörelse, är nyfiken, orädd och säkert något tävlingsinriktad. Du sätter kunden i fokus och har ett lösningsinriktat förhållningssätt.
Du är en trygg, naturlig ledare som behärskar förmågan att sätta upp mål och styra efter nyckeltal med tydlig koppling till aktiviteter och förändringar i verksamheten samtidigt som du har förmågan att kunna växla perspektiv från operativt till ett mera strategiskt ledningsperspektiv.
Det är viktigt för oss att du har ett accepterande förhållningssätt till andra människor oavsett vem du möter. Respekt och värdighet bör vara ledord för dig i alla sammanhang.
Krav för tjänsten
*
Dokumenterad ledarskapserfarenhet
*
Goda kunskaper avseende säkerhetskultur och systematiskt arbetsmiljöarbete
*
God ekonomisk förståelse
*
God teknisk förståelse
Meriterande
*
Erfarenhet från försvarsindustrin
*
Erfarenhet från affärsdriven roll, gärna med resultatansvar
*
Erfarenhet från arbete inom processdriven och projektorienterad verksamhet
*
Erfarenhet av strategisk planering och förändringsarbete i komplexa verksamheter
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.
