Ptp-Tjänster Till Adhd-Center
PTP-tjänster på Adhd-center
Habilitering & Hälsa är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde som erbjuder råd och stöd till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning samt deras närstående.
Vi utlyser nu 2 PTP-tjänster till Adhd-center som arbetar med psykoedukativa insatser i grupp riktade till barn och ungdomar med fastställd adhd-diagnos samt deras närstående.Publiceringsdatum2026-03-02Dina arbetsuppgifter
Som PTP-psykolog på Adhd-center håller du i psykoedukativa kurser, föreläsningar och andra gruppaktiviteter. Du ska även utföra rådgivning till föräldrar och andra anhöriga via vår rådgivningstjänst. Under din PTP-tjänstgöring kommer du även genomföra bedömningar och screeningsamtal. Neuropsykiatrisk utredning kommer genomföras på annan enhet.
Anställningsform:
PTP-tjänst från tidigast juni 2026, tidsbegränsat 12 månaderKvalifikationer
Vi söker dig med psykologexamen och intresse för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Du bör ha goda kunskaper om adhd och dess konsekvenser för individ och familj och erfarenhet av direkt arbete med målgruppen. Det är meriterande med erfarenhet och intresse av att hålla kurser och grupper.Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du ska vara flexibel och ödmjuk, bra på att samarbeta och kommunicera samt ha lätt att uttrycka dig i tal och skrift.
Övrig information:
Vi erbjuder dig flextid, friskvård och trevliga arbetskamrater.
Om verksamheten:
Habiliteringscenter Järva vuxna är en del av Habilitering & Hälsa som i sin tur är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) inom Region Stockholm. Vårt arbete vilar på värdegrunden om alla människors lika värde samt patientens fokus. Vi utgår från varje individs unika behov och förutsättningar och har specialistkunskap om hur synnedsättning och blindhet kan påverka vardagsliv, hälsa och utveckling. Vi samverkar med nätverk så som familjer, personal och andra vårdgivare för att skapa större delaktighet i samhällslivet.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
