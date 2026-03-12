PTP-psykolog till Rättspsykiatrin
Vill du göra din PTP i en verksamhet där fokus ligger på personcentrerad vård och teamarbete?
Rättspsykiatrin inom Region Örebro län består av fem avdelningar med totalt 43 slutenvårdsplatser samt patienter som vårdas inom öppenvård. Vi kan nu erbjuda en utbildningstjänst av hög kvalitet och söker dig som är flexibel, självständig och har ett positivt förhållningssätt till att arbeta med patienter med komplex problematik.
Rättspsykiatrin inom Region Örebro län finns i Mellringe samt på Karlahuset i Örebro. Vårt uppdrag är att ge vård och behandling enligt Lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV) med fokus på att skapa en trygg och utvecklande miljö för både patienter och medarbetare. En strukturerad vårdprocess enar vårt gemensamma arbete och inom verksamheten arbetar skötare, behandlingsassistenter, sjuksköterskor, kuratorer, arbetsterapeuter, psykologer, medicinska vårdadministratörer och överläkare. Patienterna har generellt ett brett vårdbehov vilket gör arbetet varierande och stimulerande. När du börjar utbildningstjänst hos oss får du en individuellt anpassad introduktion.
Inom den rättspsykiatriska verksamheten utreder, behandlar och rehabiliterar vi personer dömda till rättspsykiatrisk vård. Verksamheten består av ett antal vårdavdelningar samt ett öppenvårdsteam. Tillsammans är vi runt 90 medarbetare som arbetar med gemensamma processer och mål. Vi arbetar i multiprofessionella team utifrån en helhetssyn på människan och anpassar vårdinsatserna till patientens behov och förutsättningar. Vi jobbar för att främja närståendes delaktighet i vården.
Psykiatrin i Region Örebro län är en specialistverksamhet indelad i fem verksamhetsområden alla med stort fokus på etik, samverkan och utveckling samt med en väl fungerande utbildnings- och forskningsmiljö. Tillsammans är vi ungefär 900 medarbetare.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Som PTP-psykolog hos oss erbjuds du utvecklande samt omväxlande arbetsuppgifter och dessa består främst av bedömning, utredning samt behandling av våra patienter som dömts till vård enl LRV. Handledning och kunskapsförmedling kan även förekomma till personal som arbetar inom slutenvården.
Din PTP-tjänstgöring utformas enligt Socialstyrelsens föreskrift och kommer att innehålla både individinriktat och övrigt psykologarbete. Din handledare finns på mottagningen och utformar tillsammans med dig din individuella tjänstgöringsplan och handleder dig regelbundet under året. Regionens studierektor för PTP-psykologer finns också med som stöd under ditt PTP-år. Du garanteras möjlighet att delta i vårt välutvecklade utbildningsprogram där du tillsammans med andra PTP-psykologer i regionen deltar i regelbundna utbildningsaktiviteter i form av föreläsningar, seminarier och studiebesök inom regionens verksamheter. Utbildningstillfällena ger samtidigt goda möjligheter till social gemenskap.
Då vi inom Psykiatrin värnar om våra patienter och värderar patientsäkerheten högt, kommer vi i samband med rekryteringen att begära utdrag ur misstanke- och belastningsregister från Rikspolisstyrelsen. Mer att läsa om misstanke- och belastningsregister finns i SFS 1999:1135 och SFS 1999:1134.
Välkommen med din ansökan!
Du ska ha en slutförd och utfärdad psykologexamen vid tillträde av din PTP tjänstgöring. God svenska i tal och skrift är nödvändig men kunskap inom andra språk är meriterande.
Som PTP-psykolog hos oss behöver du vara en person som är trygg i dig själv och i ditt arbete. Du arbetar självständigt när det behövs men trivs lika bra i ett nära samarbete med kollegor. Du växlar obehindrat mellan olika arbetsuppgifter och tar egna initiativ när situationen kräver det.
Du behöver inneha en god samarbets- och kommunikationsförmåga och ha lätt att anpassa dig till förändringar i verksamheten. Du är stabil, stresstålig och har förmågan att behålla lugnet även i utmanande situationer. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Läs mer här
Vill du veta mer om vad vi erbjuder dig eller hur det är att leva och bo i vårt län. https://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig Ersättning
