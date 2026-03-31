PTP-psykolog till BUP Internetbehandling
2026-03-31
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du vara del i en verksamhet som arbetar strukturerat med KBT? BUP Internetbehandling söker nu en PTP-psykolog.
BUP Internetbehandling är en relativt ny verksamhet inom BUP och ett resultat av flera års framgångsrik forskning inom området. Enhetens syfte är att erbjuda internetförmedlad behandling till barn och unga samt bedriva metodutveckling kring internetbehandling inom barn- och ungdomspsykiatrin. Våra lokaler ligger vid Torsplan i Stockholm, nära tunnelbana, pendeltåg och bussar.
Vi är en personalgrupp på cirka 10 anställda, bestående av psykologer och administrativ personal. Vi gör bedömningar och behandlingar och har ett avgränsat uppdrag där vi fokuserar på att erbjuda strukturerad och standardiserad KBT. Du kommer att sitta i öppet landskap tillsammans med andra kliniker. Vi jobbar även nära forskning och samarbetar med forskargrupper, då vissa av våra behandlingar genomförs som en del av kliniska forskningsprojekt.Publiceringsdatum2026-03-31Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med strukturerad barnpsykiatrisk bedömning och internetförmedlad kognitiv beteendeterapi med både barn och föräldrar. Just nu erbjuder vi behandling för ångestsyndrom, funktionella magsmärtor (inklusive IBS), internetförmedlat föräldrastöd och internetförmedlad behandling för självskadebeteende inom ramen för ett forskningsprojekt. Du kommer att ha god tillgång till kollegialt stöd och regelbunden handledning.
Vi har en varm och hjälpsam stämning i personalgruppen. Våra ledstjärnor är bland annat värme, proffsighet, samarbete, arbetsglädje och förbättringsarbete.Kvalifikationer
Psykologexamen med inriktning KBT. Erfarenhet av barn- och ungdomspsykiatriskt arbete är meriterande.Dina personliga egenskaper
Du är ansvarstagande, har en god samarbetsförmåga och är strukturerad. Du uttrycker dig väl i skrift, bidrar till god stämning och är flexibel i en växande och föränderlig verksamhet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning på 12 månader, heltid. Tillträde augusti 2026 eller efter överenskommelse.
Vi erbjuder
BUP skapar goda förutsättningar för att du som medarbetare ska utvecklas och bli riktigt bra inom din profession. Med BUP Internetbehandlings avgränsade uppdrag får du möjlighet att fördjupa dig i bedömning och behandling av ett antal tillstånd. Det finns även möjlighet till korta arbetsinsatser på andra mottagningar inom sektionen för att få en bredare erfarenhet, t ex neuropsykiatrisk utredning eller face-to-face KBT.
Som medarbetare har du förmåner såsom fri sjukvård, extra ersättning vid föräldraledighet, möjlighet till löneväxling, avtalspension samt försäkringar. Vi erbjuder också flexibla arbetstider samt friskvårdsersättning (5000 kr per år). Du kommer att delta i både BUP:s och Region Stockholms PTP-program.Om företaget
BUP Internetbehandling är en del av BUP Stockholm. BUP Stockholm erbjuder specialiserad psykiatrisk vård för barn och ungdomar från 0 till 17 år inom Stockholms län. Vi är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) som är en vårdgivare inom Region Stockholm. Tillsammans är vi cirka 1 000 anställda som varje år möter drygt 22 000 barn, ungdomar och deras familjer.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Sista dag att ansöka är 2026-04-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholm Kontakt
John Hasslinger, Psykologförbundet 08-12352707 Jobbnummer
9831380