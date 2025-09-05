PTP-psykolog Moment BUP Borlänge
2025-09-05
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
Moment BUP Borlänge barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning som startade upp under hösten 2024. Verksamheten drivs på uppdrag av Region Dalarna och erbjuder specialistvård inom ramen för vårdval BUP. Är du PTP-psykolog med starkt intresse för barn- och ungdomspsykiatri? Lockas du av en verksamhetskultur som kännetecknas av evidensbaserad vård, omtanke, målstyrning och hög grad av kompetensutbyte inom professionen? Trivs du som bäst i en verksamhet som erbjuder stort inflytande, nära ledarskap och korta beslutsvägar?
Då är Moment BUP arbetsplatsen för dig. Hos oss ingår du i en kvalitetsfokuserad organisation med många psykologer och stort kompetensutbyte.
Om verksamhetenTill denna tjänst söker vi dig som vill vara med och fortsätta bygga framtidens arbetsplats inom psykiatrin - ett evidensstyrt kvalitetsdrivet BUP som kan inspirera hela Sverige.
Du kommer att vara med och fortsätta utveckla vår barn- och ungdomspsykiatriska mottagning. Du får stort inflytande i utformandet av nya arbetssätt och behöver tycka om att strukturera och organisera processer och rutiner. Du kommer att ingå i ett starkt och engagerat team och behöver vara flexibel och beredd att hjälpa till där det behövs.
Om tjänstenVi söker dig med psykologexamen som har ett starkt intresse för barn- och ungdomspsykiatri. De huvudsakliga arbetsuppgifterna som psykolog hos oss är neuropsykiatriskt utredningsarbete och evidensbaserad psykologisk behandling. Hos oss får du en PTP-handledare som finns i verksamheten och goda möjligheter att skaffa dig en bred erfarenhet av bedömning, behandling och utredning. Vårt mål är att ge dig bästa möjligheter att växa in i rollen som psykolog. Tveka inte att höra av dig om du har frågor om tjänsten eller dess utformning?
På Moment finns hög grad av struktur och välfungerande arbetsrutiner. Vi utvärderar våra behandlingar och utredningar systematiskt och har 10 år av mycket fina kvalitetsutvärderingar.
Som psykolog hos oss arbetar du tillsammans med ett flertal psykologer, sjuksköterskor och psykiatriker. Vi har även samarbeten med dietist, arbetsterapeut och logoped. Våra arbetsvillkor utgår ifrån målstyrning med:
Möjligheten att kombinera arbete på plats och via länk
Kompetenspeng varje år
Friskvårdsbidrag
Konkurrenskraftiga villkor
Kollektivavtal
Hos oss har vi dessutom en uppskattad tradition som innebär att du alltid är ledig på din födelsedag!
Vem är du?Vi söker en utbildad psykolog med vana/intresse för psykiatri, särskilt barn och unga. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av att utföra neuropsykiatriska utredningar alternativt psykologisk behandling av barn och ungdomar. Du har ett driv i att lära dig mer om fältet och tvekar inte inför att ta dig an nya utmaningar med bra stöd. Du har förmåga att arbeta självständigt och strukturerat och har goda kunskaper i svenska både i tal och skrift.
Som person har du ett positivt förhållningssätt, är trygg i din person och kan vara både uppgifts- och relationsorienterad. Du uppskattar och bidrar till en god arbetsmiljö och ständig utveckling av verksamheten. Du vill som oss, arbeta effektivt - och alltid med klientens bästa i fokus. Du är prestigelös, lösningsfokuserad och engagerad.
Förstås ser vi gärna att du delar vår värdegrund:
VI GER
Vi omsätter högspecialiserad evidensbaserad vård till handfasta råd och verktyg
Vi är fokuserade på utveckling och arbetsglädje för våra medarbetare
Vi ger vård som ger hållbara resultat
Vi delar med oss av kunskap och stödjer varandra kollegialt
VI LÄR
Vi anstränger oss för att ta reda på ny kunskap
Vi tar del av vetenskapliga rön och utvecklar våra metoder kontinuerligt
Vi bedriver förbättringsarbete som en naturlig del av vardagen
VI GÖR SKILLNAD
Våra tjänster skapar kännbar förändring och mätbara resultat
Våra tjänster ger effekt som håller i sig över tid
Vi skapar en branschförebild i enlighet med vår vision och affärsidé som förbättrar vården
Vi erbjuder dig
Som medarbetare på Moment BUP får du ett varierat och ansvarsfullt arbete. Hos oss hittar du arbetsglädje, gemenskap, frihet och många möjligheter till utveckling. Du kommer att ingå i ett stöttande team som skapar fantastiska resultat - varje dag. Här arbetar du tillsammans med dina kollegor i en kvalitetsfokuserad organisation med snabba beslutsvägar - allt för att du ska kunna göra det du gör bäst.
Om oss Moment grundades 2010 och erbjuder specialisttjänster inom psykologi, psykiatri, barnmedicin och neuropsykiatri till offentlig sektor, företag, och privatpersoner. Vi har mottagningar på åtta orter i fyra regioner: Stockholm, Vällingby, Malmö, Borlänge, Göteborg, Skövde, Uddevalla och Borås. Vi genomför även konsultuppdrag i hela Sverige. Hos oss arbetar mer än 70 psykologer, specialistläkare och sjuksköterskor med att skapa psykisk och fysisk hälsa genom metoder som har tydlig förankring i vetenskap.
Företaget leds värderingsstyrt med stort fokus på att skapa samhällsnytta. Moment har haft en mycket stark och sund tillväxt under ett flertal år och blivit utsedda till Gasellföretag fem gånger, senast 2022.
Om anställningen Lönetyp: Fast månadslön.
Tjänsten är på 100% och är en visstidsanställning. Vår ambition är att du ska trivas och vilja vara kvar så det finns möjlighet till tillsvidareanställning efter slutförd PTP.
Tillträde: hösten 2025 eller enligt överenskommelse.
Vi har löpande urval så tveka inte att visa ditt intresse redan idag. Vi ser fram emot att komma i kontakt med dig. Varmt välkommen med din ansökan. Ersättning
