PTP-psykolog, Allmänpsykiatrisk öppenvård
2025-10-01
Region Örebro län satsar på rekrytering av PTP-psykologer med tillträde 1 mars 2026. En av tjänsterna är i år förlagd hos oss på Allmänpsykiatriska mottagningen i Hallsberg men delfinansieras centralt.
Allmänpsykiatrisk mottagning Hallsberg har i uppdrag att bedöma, utreda, behandla och rehabilitera patienter med behov av specialistpsykiatriska insatser. Vi finns i samma lokaler som primärvården i Hallsberg. Upptagningsområdet inkluderar Hallsberg, Kumla och Askersund med tillsammans cirka 48 000 invånare. Mottagningen består av ca 25 medarbetare; läkare, psykologer, PTP psykologer, skötare, arbetsterapeuter, kuratorer, sjuksköterskor, psykoterapeuter, medicinska vårdadministratörer, vårdsamordnare, och enhetschef.
Vi är indelade i tvärprofessionella behandlingsteam och vi arbetar evidensbaserat i enlighet med nationella riktlinjer. Teamarbetet genomsyrar det dagliga arbetet på mottagningen och vi samarbetar med varandra både inom och mellan yrkesgrupperna. Bredden i arbetet gör dagarna varierande och händelserika.
Vi är indelade i tvärprofessionella behandlingsteam och vi arbetar evidensbaserat i enlighet med nationella riktlinjer. Bredden i arbetet gör dagarna varierande och händelserika. Vi driver ständigt utvecklingsfrågor för att kunna erbjuda våra patienter ett gott bemötande och en effektiv och patientsäker vård. Det innebär att man som medarbetare förväntas ta en aktiv del i det arbetet. Vi har medarbetare som har ett forskningsuppdrag och vår verksamhet deltar därför just nu i en klinisk studie. Vi är stolta över att kunna erbjuda en god arbetsmiljö med ett öppet samarbetsklimat på en hemtrevlig mottagning.
Allmänpsykiatrins öppenvård är en del av verksamhetsområde allmänpsykiatrin. Våra allmänpsykiatriska mottagningar finns i Hallsberg, Karlskoga, Lindesberg samt i Örebro. Specialiserade mottagningar för till exempel elbehandling, affektiva tillstånd, neuropsykiatriska utredningar, dövpsykiatri samt könsdysfori finns i Örebro. Vi arbetar med både individuell- och gruppbehandling samt med såväl planerade som akuta besök samt telefonrådgivning. Rehabilitering ingår som en del i vårt arbete såväl som mobila insatser genom våra specialistpsykiatriska omvårdnadsteam (SPOT) samt patient- och anhörigutbildningar. Tillsammans arbetar vi med gemensamma processer och mål. Vi arbetar i multiprofessionella team utifrån en helhetssyn på människan och anpassar vårdinsatserna till patientens behov och förutsättningar. Vi jobbar för att främja närståendes delaktighet i vården.
Psykiatrin i Region Örebro län är en specialistverksamhet indelad i fem verksamhetsområden alla med stort fokus på etik, samverkan och utveckling samt med en väl fungerande utbildnings- och forskningsmiljö. Tillsammans är vi ungefär 900 medarbetare.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat att under handledning arbeta konsultativt och personstödjande med psykologiska insatser och bedömningar. Övrigt psykologarbete kan innefatta exempelvis handledning, utbildning, konsultation och olika former av utvecklingsarbete på mottagningen. Tjänstens innehåll sker i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer för PTP-tjänstgöring.
Region Örebro län genomför kontinuerligt ett PTP-program som leds av studierektor. Programmet innehåller utbildningsseminarier och studiebesök samt regelbundna träffar med övriga PTP-psykologer. Du förväntas delta aktivt i programmet.
Då vi inom Psykiatrin värnar om våra patienter och värderar patientsäkerheten högt, kommer vi i samband med rekryteringen att begära utdrag ur misstanke- och belastningsregister från Rikspolisstyrelsen.
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
