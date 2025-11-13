PTP-psykolog
2025-11-13
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
Bra Liv Väster vårdcentral
Starta karriären på Bra Liv Väster Vårdcentral i Värnamo - vi erbjuder ett sammanhållet PTP-program! Varmt välkommen att söka PTP hos oss!
Rollen som PTP- psykolog
Dina arbetsuppgifter kommer bestå av att bedöma och behandla patienter med lättare till medelsvår psykisk och beteenderelaterad ohälsa. Vi sätter stor vikt vid att patienten ska få kontakt snabbt och vi har hög tillgänglighet. I din roll kommer du ingå i vårt psykosociala team bestående av psykolog, kurator och mindfulnesscoach. Du kommer även ha ett nära samarbete med andra professioner på vårdcentralen.
Hos oss på Bra Liv Väster vårdcentral värnar vi om ett bra samarbete och en god arbetsmiljö i vår strävan att alltid skapa bättre vård och hälsa för alla våra patienter - vår arbetsmiljö ska präglas av engagemang, öppen dialog och arbetsglädje, där vi värnar om balansen mellan arbete och fritid. Vi vill alltid utvecklas och bli bättre och ge alla våra medarbetare förutsättningar till samverkan och erfarenhetsutbyte och vi uppmuntrar till nya idéer och förbättringsförslag, kompetensutveckling och kreativa lösningar!
Din blivande arbetsplats
Bra Liv Väster vårdcentral är en attraktiv och välfungerande arbetsplats. Vi har nya och fräscha lokaler. Här finns en framtidsanda som gör att vi ständigt arbetar med förbättringar och utveckling för att tillsammans bidra till bästa möjliga hälsa för invånarna! Du kommer att arbeta i nära samarbete med flera andra yrkesgrupper på vårdcentralen. Hos oss erbjuds du ett omväxlande och spännande arbete med möjlighet att delta i Region Jönköpings läns välstrukturerade PTP-program. PTP-programmet omfattar regelbundna träffar med föreläsningar där erfarna psykologer medverkar. Varje år arrangeras Mentorsdagen, med professionsrelaterat tema, då PTP-psykologerna bjuds in tillsammans med sina handledare. Inom ramen för programmet erbjuder vi möjlighet till studiebesök för att även ge inblick i andra professionskollegors verksamhetsområden. Hos oss kommer du att erbjudas handledning av psykolog på plats.
Din profil.
Vi söker dig som avlagt psykologexamen till en PTP-tjänst till vårt psykosociala team. Vi söker också dig som är lugn, trygg och lyhörd. Du har ett intresse för behandlingsarbete och är nyfiken på att lära dig mer om det i primärvårdens unika och spännande kontext. Du har ett genuint intresse av att hjälpa och stötta andra och hitta lösningar. Du har förmågan att planera och driva ditt arbete på ett självständigt sätt samtidigt som du är mån om ett gott samarbete med kollegor och ledning genom att ha ett positivt och tillmötesgående förhållningssätt.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
• En engagerad och närvarande handledare
• En bra, härlig, kompetent och engagerad personalgrupp
• Ett omväxlande och stimulerande arbete där ingen dag är den andra lik
• Ett arbete som är både självständigt och tvärprofessionellt
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
För ytterligare information vänligen kontakta verksamhetschef Haris Sibonjic, tel.nr. 010-244 15 70
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Sista ansökningsdag är 2025-12-04
Välkommen med din ansökan!
Vår rekryteringsprocess
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/
