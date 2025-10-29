PTP-Psykolog
Västra Götalandsregionen / Psykologjobb / Borås Visa alla psykologjobb i Borås
2025-10-29
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Borås
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige
Starta karriären i Västra Götalandsregionen - vi erbjuder stimulerande arbetsuppgifter på kvalitetscertifierade arbetsplatser.
Vi satsar på psykologers utveckling och erbjuder ett sammanhållet PTP-program! Varmt välkommen att söka PTP hos oss!Publiceringsdatum2025-10-29Om företaget
Södra Älvsborg Psykologmottagningar Föräldraskap och små barn är tillsammans med övriga enheter i regionen en verksamhet i utveckling. Enheten är organiserad inom Hälso- och specialistvård barn och unga. Tillsammans är vi fem psykologenheter i regionen med psykologer som enhetschefer och en psykolog som områdeschef.
Vårt uppdrag är att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa hos barn genom insatser till blivande föräldrar och familjer med barn i förskoleåldrarna. Tyngdpunkten ligger på förebyggande arbete och tidiga insatser. Södra Älvsborg Psykologmottagningar Föräldraskap och små barn är en enhet med mottagningar i Alingsås, Borås, Lerum, Skene och Ulricehamn. Hos oss arbetar 17 psykologer samt en enhetschef och en verksamhetsadministratör. PTP-tjänsten är placerad på vår huvudmottagning i centrala Borås, nära resecentrum med goda bussförbindelser till Göteborg.
Om arbetet
Tyngdpunkten ligger på förebyggande arbete och tidiga insatser med fokus på barns psykiska hälsa och utveckling samt föräldrastöd. Arbetet är omväxlande och under din PTP (Praktisk tjänstgöring för psykologer) kommer du under handledning samarbeta med övrig personal inom mödra-och barnhälsovården med arbetsuppgifter som bland annat konsultation till personal inom mödrahälsovård och barnhälsovård, ge föräldrastöd individuellt och i grupp, att bedriva psykologisk behandling av korttidskaraktär samt att utföra bedömnings-och utredningsarbete av små barns utveckling och beteende.
Via PTP-programmet kommer du få möjlighet att delta i utbildningsseminarier samt regelbundet träffa de övriga PTP-psykologerna.
Om dig
Vi söker dig som har en psykologexamen och kan uppvisa ditt examensbevis vid start av PTP-tjänstgöringen.
För att trivas på enheten är det bra om du trivs med att variera ditt arbetsinnehåll och att möta både vuxna och små barn. Du tycker om att samverka med andra, både psykologer och andra yrkeskategorier, men har även förmåga att arbeta självständigt. Du tilltalas av vårt breda uppdrag, att arbeta såväl förebyggande som med bedömning och behandling, samt att arbeta på individ- och gruppnivå. Viktiga personliga egenskaper för arbetet är humor, nyfikenhet och initiativkraft. Vi ser även att du inte är rädd för att prova på nya saker.
Som person är du självständig men tycker om att samarbeta och trivs med det. Du behöver vara flexibel för att trivas med vårt varierade arbete och har ett professionellt arbets- och förhållningsätt.Anställningsvillkor
Tjänsten avser en visstidsanställning på heltid till och med 2027-02-28. Anställningen får inte påbörjas innan avslutad psykologexamen.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden, så tveka inte på att söka tjänsten redan idag!
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Regionhälsan
Förvaltningen Regionhälsan omfattar regiongemensamma vårdverksamheter och hälsofrämjande nära vård. Nära 1900 medarbetare jobbar för att invånarna ska må bra. När du blir en del av oss är du med och utvecklar verksamheten.
Regionhälsan har en värdegrund som tagits fram tillsammans med förvaltningens chefer och medarbetare. Värdegrunden utgår ifrån tre värdeord; Tillit, engagemang och kvalitet. Vi arbetar aktivt för att värdegrunden ska vara känd och fungera som en viktig grundpelare i Regionhälsan.
Vi ser mångfald som positivt och tycker att våra olikheter är en tillgång.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6120". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Regionhälsan Södra Älvsborg Psykologmottagningar Föräldraskap och små barn Kontakt
Helena Orte Mörtsell, Enhetschef 072-2098314 Jobbnummer
9578794