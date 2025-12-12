Psykoterapeut vuxenpsykiatri
Vi söker en psykoterapeut till vuxenpsykiatrins öppenvårdsmottagning i Kalmar! Du erbjuds ett spännande och omväxlande arbete inom den allmänpsykiatriska öppenvården samtidigt som du kommer arbeta i vårt nya och moderna psykiatrihus!
Vår mottagning kännetecknas av medarbetare med kompetens, engagemang och god stämning.
Vi som arbetar här är sjuksköterskor, läkare, psykologer, kuratorer, psykoterapeuter, skötare och medicinska sekreterare. Vi tillämpar ett tvärprofessionellt arbetssätt inom vilket du både samarbetar i team och arbetar självständigt. Tillsammans med oss kommer du att få vara med och utveckla framtidens psykiatri.
Som psykoterapeut kommer du att erbjudas ett varierat arbete där samtalsbehandling för individer, par och familjer samt att göra egna bedömningar ingår. För bästa förutsättningar kommer du ges möjligheter till kompetensutveckling samt ha frihet i val av metod och arbetssätt och naturligtvis handledning. Vidare bidrar du aktivt till en positiv arbetsmiljö.
Om dig
Vi söker i första hand dig som är utbildad psykoterapeut. Även du som har en grundläggande psykoterapiutbildning med intresse av att vidareutbilda dig för att bli psykoterapeut inom vuxenpsykiatrin hos oss är välkommen att ansöka.
Det är meriterande med arbetslivserfarenhet av psykoterapeutiskt arbete individuellt, med par och familjer.
Du delar vår strävan efter Region Kalmar läns strategi: Varje dag lite bättre - kraften hos många! Det innebär bland annat att du är nyfiken och kreativ när det gäller att ta initiativ till förbättring, utveckling och kunskapsutbyte mellan kollegor.
Du uppskattar att arbeta strukturerat, se detaljerna och leverera hög kvalitet. Vidare har du förmåga att skapa och bibehålla goda relationer samt arbeta med ett personcentrerat förhållningssätt. I ditt samarbete med kollegor bidrar du med arbetsglädje och teamkänsla.
Vi kommer att fästa stor vikt vid dina personliga egenskaper, för att både du och vi ska trivas med att arbeta tillsammans
Din framtida arbetsplats
Du kommer att arbeta i nybyggda och moderna lokaler speciellt anpassade för specialistpsykiatrin. Dessa lokaler främjar en effektiv samordning inom psykiatrins verksamheter och erbjuder en trivsam miljö för dig, med rymliga personalutrymmen samt en vacker utsikt över Kalmarsund och Öland. Vi är en klinik med 37 vårdplatser och cirka 230 anställda. Här finns tre heldygnsvårdsavdelningar och två öppenvårdsmottagningar.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum. Välkommen med din ansökan redan idag!
Vi ingår i psykiatriförvaltningen i Region Kalmar län. Inom förvaltningen arbetar totalt 600 medarbetare med specialistpsykiatrisk vård för vuxna, barn- och ungdomar, rättspsykiatrisk vård samt rehabiliteringvård. Vi arbetar utifrån visionen: En specialistpsykiatri i framkant.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling.
Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
