Psykolog till Vårdcentralen Tannefors
2025-12-29
Vi söker dig som vill arbeta som samtalsbehandlare hos oss.
Du kommer att arbeta med bedömningar och behandling av patienter med psykisk ohälsa.
Vårt erbjudande
Primärvårdscentrum Östergötland består av 33 regiondrivna vårdcentraler, Vårdcentrum Finspång, Barnhälsovårdsenheten, 1177- och jourcentraler kväll och helg och Allmänmedicinskt utbildningscentrum. Vi bedriver en bred primärvårdsverksamhet där vi erbjuder vård till alla genom hela livet; nyfödda, barn, ungdomar, vuxna, äldre och patienter i livets slutskede.
Vi är en framåtblickande organisation med stort fokus på bra arbetsmiljö, utveckling och god hälsa. Vi arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för hållbart arbetsliv samtidigt som vi har ett utvecklingsinspirerat arbetssätt för att möta framtidens utmaningar inom primärvården. Hos oss finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som vill göra karriär inom ditt yrke, bli chef alternativt gå vidare på andra sätt, genom exempelvis specialisering eller forskning.
Vårdcentralen Tannefors finns i fräscha lokaler cirka 10 minuters promenadväg från centrala Linköping. Cirka 13 300 personer från både landsbygd och stad är listade hos oss, varav en stor del är barnfamiljer. Vi är 50 medarbetare som bedriver en komplett mottagningsverksamhet med bland annat läkarmottagning, BVC, samtalsmottagning, hälsomottagning, samt specialistmottagningar för astma, diabetes, inkontinens- och dietistverksamhet. På vårdcentralen finns också ett kliniskt laboratorium, rehabkoordinator samt en familjecentral.
Du kommer att arbeta med bedömningar och behandling av patienter med psykisk ohälsa. Du kommer att bli en del av vårdcentralens samtalsmottagning som är central för omhändertagandet av psykisk hälsa. Samtalsmottagningen är ett stabilt team som består av psykolog och PTP-psykolog.
Medarbetarna arbetar tätt tillsammans med övriga yrkesgrupper på vårdcentralen och bedriver så väl enskild behandling som gruppbehandling och behandling över internet. Vårdcentralen tillämpar arbetssättet IBH (integrerad beteendehälsa).
Arbetsgrupp
Om dig
Du är utbildad psykolog, psykoterapeut eller har Steg 1. Du har några års erfarenhet av behandlande samtal/insatser och vi ser gärna att du har erfarenhet av IKBT. Erfarenhet av primärvård eller motsvarande verksamhet är meriterande för tjänsten. Du behärskar svenska i tal och skrift, motsvarande C1-nivå.
Vi söker i nuläget ingen PTP-psykolog då vi saknar förmågan att handleda i den utsträckningen som krävs för tillfället.
Du är trygg, inlyssnande och gillar att samarbeta. Du är empatisk, reflekterande och prestigelös. Du är också aktiv och uppsökande samt har lätt att skapa och bibehålla relationer. Du kan planera, organisera och prioritera ditt arbete. Vidare har du gott omdöme och kommunicerar på ett tydligt sätt. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Ansökan och anställning
vi erbjuder tillsvidaretjänst alternativt vikariat som psykolog7psykoterapeyt/kurator. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
