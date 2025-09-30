Psykolog till Smärtenheten
Välkommen som psykolog till oss på Smärtenheten vid Östersunds Rehabcentrum!
Smärtenheten är en av flera verksamheter inom område hjärta, neurologi och rehabilitering. Vår verksamhet bedrivs på Remonthagen, belägen ca 2,5 km från Östersunds sjukhus.
Smärtenheten består av ett team med flera olika professioner som arbetar multidisciplinärt. Vi är en liten enhet med nära till beslut som arbetar utifrån ett biopsykosocialt perspektiv med patienten i fokus. Enheten arbetar gentemot medicinskt färdigutredda vuxna patienter med långvarig benign smärta. Smärtenheten har en konsultativ roll i regionen. Vi erbjuder individuella bedömningar och behandlingar med både farmakologiska och beteendemedicinska interventioner.
För oss är det viktigt med en god arbetsmiljö. Vi erbjuder arbetstider som bidrar till en hållbar balans mellan arbetslivet och fritiden. Hos oss blir du en del av ett engagerat team där vi arbetar tillsammans för att ge våra patienter bästa möjliga vård och stödPubliceringsdatum2025-09-30Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta i en multidisciplinär organisation för vård av patienter med långvarig smärta. I dina arbetsuppgifter ingår psykologisk bedömning, psykologisk behandling samt konsultativt stöd till teamet och andra vårdgivare. Som psykolog har du också en central del i planering och uppföljning av rehabiliteringen.
Vi erbjuder dig ett intressant och utvecklande arbete i en stimulerande miljö med kompetent och erfaren personal. Forskningsprojekt och metodutveckling integreras idag i den kliniska verksamheten.KvalifikationerKvalifikationer
* Legitimerad Psykolog
* Arbetar med KBT/ACT
Meriterande:
* Specialist psykolog
* Påbörjad specialistutbildning
* Specialiserad inom smärtpsykologi
* Några års erfarenhet som psykolog
Vi tror att du:
* Är trygg som person och i din yrkesroll samt har en god samarbetsförmåga.
* Trivs med att arbeta i team och värdesätter ett öppet och respektfullt samarbete.
* Bidrar aktivt till verksamhetsutveckling och vill vara med och driva förbättringsarbete.
* Är strukturerad i ditt arbete men också flexibel när verksamhetens behov kräver det.
* Har ett intresse för smärta och smärtans påverkan på människors funktion och livskvalitet.
Utveckling och karriärvägar för psykologer:
Långsiktig kompetensförsörjning av psykologer är en central fråga för vår verksamhet. Region Jämtland Härjedalen var bland de första i landet med att införa Karriärvägar för psykologer. Regionala studierektorer finns för såväl för PTP-psykologer som STP-psykologer för att stödja och utveckla kompetensförsörjningen. Det finns möjlighet till specialistutbildning
ÖVRIGT
