Psykolog till Malmö
2026-04-23
Om Nova Psykiatri
Nova Health Group grundades med en vision om att revolutionera psykiatrin och behandling av psykiska ohälsa. Vi strävar efter att erbjuda en modern och patientcentrerad vårdupplevelse. Vi vill erbjuda bästa Europas bästa utredning och behandling för personer med ADHD, Autism och annan psykiatrisk problematik. Vi arbetar idag mot våra patienter med varumärkena Nova Psykiatri och Karla Psykiatri, men med fler företag på gång inom gruppen.
Dagens psykiatri präglas av traditionella metoder och ett ofta långsamt arbetssätt, där tekniska framsteg och patientens behov sällan står i fokus. Många patienter har svårt att navigera i ett komplext offentligt system eller vänder sig till stora vårdgivare där de riskerar att bli en anonym siffra i mängden. Vi har valt att göra saker annorlunda genom att sätta patienten i centrum och erbjuda psykiatrisk vård med en femstjärnig service. Vår strategi bygger på patientupplevelse, kvalitet och effektivitet, där vi använder modern teknik och innovativa arbetsmetoder för att ständigt förbättra och utveckla vår verksamhet.
Vårt engagerade team är kärnan i vår verksamhet och består främst av psykologer, läkare och sjuksköterskor. Nova grundades 2024 och har idag +50 medarbetare - och vi växer snabbt. Nu söker vi fler drivna personer som vill vara med och forma framtidens psykiatri tillsammans med oss. Vi lägger mycket fokus på att anställa Sveriges duktigaste medarbetare, men även att folk ska trivas bättre här än någon annanstans.
Novas vision är att visa hur psykiatri kan fungera, för såväl patienter som för medarbetare. Vi tror det går att göra mycket bättre. Vi drivs av att hela tiden förbättra patientnöjdheten, hålla hög kvalitet, och samtidigt höja effektiviteten genom minskad administration. Vi tror att vi når allt detta genom att ha kul tillsammans, våga göra misstag, samt genom att våga sträva mot att vara bäst på det vi gör.
Om rollen
Vi söker nu legitimerade psykologer för att stärka vårt team i Malmö/Köpenhamn. Vi har även annons ute för PTP-Psykolog.
Primära arbetsuppgifterna:
Utföra neuropsykiatriska utredningar av både vuxna och barn, med primär frågeställning ADHD och/eller Autism.
Arbetet sker främst i eller i närheten av den stad där du är baserad, men kan även ske på orter längre bort. Du bör alltså vara bekväm med visst resande i tjänsten.
Delar av utredningarna kan ske digitalt, men utförs primärt fysiskt tillsammans med patienten.
Utöver utredningar kan det bli aktuellt att en del av arbetet sker med andra arbetsuppgifter. Dessa uppgifter kommer dock tas fram i samråd med dig, för att vara någonting som du tycker är roligt och givande.
Exempel på vad övriga arbetsuppgifter kan vara:
Handledning av PTP-Psykologer eller Psykologpraktikanter.
Bidra i att förbättra företagets processer.
Delta i arbete i andra delar av verksamheten, exempelvis i marknadsföring, rekrytering mm.
Hålla internutbildningar.
Utveckla behandlingsprogram för patienterna efter genomförd utredning.
Vem vi söker
Du är social och tycker genuint om människor. Du skapar snabbt trygghet i rummet, är tydlig i din kommunikation och får patienter att känna sig sedda och förstådda. Vi vill ha Sveriges nöjdaste patienter och det kräver psykologer som inte bara är kliniskt skickliga, utan också personliga, varma och professionellt avslappnade.
Du har ett inre driv och vill prestera med både kvalitet och tempo. Struktur och effektivitet är naturliga delar av ditt arbetssätt, och du uppskattar en miljö där frihet hänger ihop med ansvar. När du arbetar fokuserat och smart märks det i det du levererar och i hur din vardag ser ut.
Du är tekniskt trygg. Du hanterar digitala system obehindrat och ser teknik som en självklar del av ett modernt arbetssätt.
Erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar är meriterande men det är din inställning, ambition och förmåga att skapa nöjda patienter som i slutändan avgör.
Det är ett plus om du har tidigare erfarenhet av arbete inom serviceyrken som restaurang, handel eller liknande.
Varför Nova
Du får vara med på en fantastisk resa där vi förhoppningsvis kan bygga Europas största och bästa bolag inom mental health, där vi hjälper våra kunder på riktigt.
Stor grad av frihet och eget ansvar, med så lite interna möten som möjligt.
Flexibla arbetstider. Möjlighet att lägga upp arbetsveckorna på ett sätt som passar dig.
Hybrid: Arbeta delar av arbetet hemifrån om du vill.
Support i rollen av psykologassistenter som hjälper dig med mycket av det administrativa i arbetet, så att du kan fokusera så mycket som möjligt på arbetet med patienterna.
Var med och påverka och förbättra verksamheten om du vill. Förbättringsidéer uppmuntras starkt.
Konkurrenskraftig lön samt framtida möjligheter till bonus.
Tjänstepension.
Friskvårdsbidrag: 5000 SEK per år.
5 veckors semester, med 1 extra semesterdag för varje år du är kvar på företaget.
Användarvänlig teknik: Nova erbjuder Macbook till alla anställda, samt ipads för all testning. Utöver det får du bl.a. skärm, hörlurar och kamera för hemarbete, samt nya och användarvänliga system att arbeta i.
Möjligheter till vidareutbildningar såväl internt som externt.
Sociala aktiviteter tillsammans såsom AWs, fester och events tillsammans med kollegor.
Ansökningsprocess
Ansökan: Fyll i dina kontaktuppgifter och ladda upp ditt CV och skriv en kort presentation av dig själv.
Tester: Om din profil matchar det vi söker kommer du som nästa steg att få genomföra två psykometriska tester som tar 15-20 minuter. Testerna används som ett komplement i processen för att säkerställa en objektiv och rättvis bedömning.
Intervju: Om du går vidare i processen kommer vi att bjuda in dig till en eller flera intervjuer via video, där du får möjlighet att lära känna oss och ställa frågor om tjänsten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-20
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nova Psykiatri Sverige AB
(org.nr 559361-8332), https://novapsykiatrisverigeab.teamtailor.com
Jungmansgatan 12 (visa karta
)
211 11 MALMÖ
Nova Psykiatri
9871767