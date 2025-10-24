Psykolog till elevhälsan i Helsingborg
2025-10-24
Vi söker en leg.psykolog till avdelningen elevhälsan i Helsingborg. Är du intresserad av att arbeta som skolpsykolog, göra skillnad för barn och unga i Helsingborg? Välkommen med din ansökan redan idag!
Om arbetsplatsen
Helsingborgs stads skolor är en resursstark och värdestyrd organisation. Här blir du som medarbetare en viktig del i vår gemensamma vision att skapa den bästa skolan för varje barn och elev.
Psykologer inom elevhälsan bemannar våra kommunala skolor i Helsingborg. Vi är en central elevhälsa med placering på skolor runt om i kommunen. Vi har psykologer inom förskolan, grundskolan, gymnasiet och de anpassade skolorna.
Inom elevhälsan i Helsingborg finns det en stor grupp kollegor som förutom arbetet på skolorna jobbar tillsammans med att kvalitetessäkra skolpsykologens insatser. Varje elevhälsoprofession har enhetschef. Vi jobbar tillsammans inom elevhälsan med alla professioner för att eleverna ska nå sina mål och ha en god psykisk hälsa.Publiceringsdatum2025-10-24Dina arbetsuppgifter
Som psykolog inom elevhälsan bemannar man oftast 2-3 skolor runt om i kommunen. Man tillhör en områdesgrupp för kollegial samverkan. Arbetet ute på skolorna handlar främst om att arbeta främjande och förebyggande. Vi bidrar med vår psykologiska insats genom arbete i elevhälsotemen på skolorna. Det kan exempelvis vara att vi jobbar med handledning och konsultation till arbetslag. Vi arbetar elevnära i deras lärmiljö. Vi genomför utredningar när frågan om annan skolform blir aktuell.
Psykolog inom elevhälsan i Helsingborg är centralt placerad och bemannar skolor. Den bemanningen kan ändra sig beroende på behov och underlag.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år. Kvalifikationer
Vi söker en leg.psykolog med erfarenhet inom skola. Det är värdefullt om du har god kännedom om hur man arbetar förebyggande och främjande. Vi arbetar nära skolornas elevhälsoteam tillsammans med de andra elevhälsoprofessionerna, pedagogena och rektorerna. Vi samverkar även med närliggande verksamheter som BUP och habilitering. De psykologiska insatserna är bla. baserade på pedagogisk psykologi, utvecklingspsykologi och konsultationsmetodik.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Intervjuer kommer att ske löpande under rekryteringen.
Sista dag att ansöka är 2025-11-10
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: 100%
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Varaktighet: Tillsvidare
Antal tjänster: 1
I Helsingborgs stad gillar vi olika. Vi strävar efter att våra medarbetare ska spegla våra invånare och värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
Om du blir erbjuden tjänst inom förskola och skola eller öppen fritidsverksamhet ska du uppvisa giltigt utdrag från polisens belastningsregister
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
Enhetschef
Anna-Karin Lindgren anna-karin.lindgren3@helsingborg.se 0721886378 Jobbnummer
