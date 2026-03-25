Psykolog till DocCura Vårdcentral
DocCura Group AB / Psykologjobb / Järfälla Visa alla psykologjobb i Järfälla
2026-03-25
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos DocCura Group AB i Järfälla
Psykolog till ny vårdcentral i Järfälla!
Vill du arbeta nära människors vardag - där behovet finns som mest?
Nu har du möjlighet att bli en del av en spännande resa tillsammans med oss på DocCura vårdcentral i Veddesta, ett växande område i Järfälla kommun.
Välkommen till DocCura Vårdcentral!
DocCura vårdcentral är en nyetablerad vårdcentral som snabbt har blivit ett uppskattat alternativ för patienter i expansiva Järfälla kommun samt närliggande kommuner.
Med patienten i tydligt fokus, god tillgänglighet och hög medicinsk kvalitet har vi byggt förtroende på kort tid. Vi är nu i en fortsatt utvecklingsfas och söker dig som Psykolog som vill vara med och forma en modern, engagerad och långsiktigt hållbar primärvård.
Vi söker dig som är legitimerad psykolog och vill arbeta med bedömning och behandling av lätt till medelsvår psykisk ohälsa i primärvård.

Om tjänsten
Korttidsterapier, gärna med KBT-inriktning
Bedömningar och planering av behandlingsinsatser
Samverkan med läkare, sjuksköterskor och rehabteam
Konsultation och stöd till övriga yrkesgrupper
Vi värdesätter att du är flexibel, lösningsfokuserad och tycker om att arbeta brett. Här får du chansen att sätta strukturerna på plats - från början.Kvalifikationer
Legitimerad psykolog (gärna med erfarenhet av primärvård)
Meriterande med erfarenhet av arbete inom Region Stockholms Vårdval
God förmåga till självständigt arbete
Intresse för teamarbete och samverkan
Vi erbjuder:
En nybyggd vårdcentral med moderna arbetssätt
Kompetenta och engagerade kollegor i uppstartsteam
Möjlighet att handleda PTP-psykolog vid intresse
Tydlig utvecklingsväg enligt Region Stockholms kompetenssteg
Konkurrenskraftiga villkor och en trygg arbetsgivareSå ansöker du
Skicka in din ansökan med CV och personligt brev till ansokan@doccura.se
. Urval sker löpande.
Vid frågor är du välkommen att kontakta verksamhetschef Victoria Rouzdar via victoria.rouzdar@doccura.se
.
Välkommen till en ny vårdcentral - och en ny möjlighet för dig att göra skillnad från start!Om företaget
DocCura Vårdcentral öppnade hösten 2025 i ett av Stockholms mest expansiva områden, mitt i hjärtat av Järfälla. Med närhet till pendeltåg, kommande tunnelbana (Barkarby station) och ett stort befolkningsunderlag bygger vi en vårdcentral som sätter tillgänglighet, kvalitet och teamarbete i fokus från dag ett. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
E-post: ansokan@doccura.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare DocCura Group AB
(org.nr 559518-4713), https://doccura.se/
Nettovägen 1 (visa karta
)
175 41 JÄRFÄLLA Arbetsplats
DocCura Vårdcentral Jobbnummer
9819672