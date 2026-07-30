Psykolog till BUP öppenvårdsmottagning VÄST
Västra Götalandsregionen / Psykologjobb / Uddevalla Visa alla psykologjobb i Uddevalla
2026-07-30
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, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige
NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 000 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.Publiceringsdatum2026-07-30Beskrivning
Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i NU-sjukvården har idag cirka 150 årsarbetare. Dessa består av behandlingsassistenter, fritidspedagoger, läkare, sjuksköterskor, kuratorer, psykologer, psykoterapeuter, teamsekreterare, dietister, specialpedagog, logoped och arbetsterapeuter.
Just nu är BUP-kliniken inne i ett stort utvecklings- och organisationsarbete för att utveckla verksamheten i relation till patienter och vårdgrannar. Det handlar om tillgänglighet, aktuella riktlinjer och vårdprogram och om hur vi ska organisera BUP-kliniken för att möta förväntningarna så som de ser ut idag. Vi behöver utmana våra invanda mönster och upptäcka nya möjligheter samtidigt som vi värnar om den erfarenhet som finns och om det som vi vet fungerar. Som medarbetare har du möjlighet att vara med och påverka hur framtidens BUP ska se ut.
BUP VÄST har sitt huvudcentrum på Uddevalla sjukhus samt utbudspunkter i Lysekil och Strömstad. Vi eftersträvar en god arbetsmiljö där våra medarbetare kan känna arbetsglädje, trygghet och stöttning i sin vardag. Tillsammans värnar vi om varandras hälsa och mående, har högt i tak och nära till skratt. För att trivas hos oss bör du tycka om att arbeta i team likväl som du är trygg i det självständiga arbetet.Dina arbetsuppgifter
Som psykolog arbetar du med att göra barnpsykiatriska bedömningar, utredningar och behandlingar. Till stöd vid bedömningar och utredningar finns gemensamt framarbetade mallar, stöddokument och riktlinjer. Behandling kan ges individuellt till barn/ungdom, i familj eller i grupp. Vi arbetar utifrån olika metoder beroende på ärendets art och vad som bedöms lämpligast i det enskilda fallet, med utgångspunkt i Socialstyrelsens och våra regionala medicinska riktlinjer (RMR).
I arbetet ingår även att samverka med skola, socialtjänst, habilitering, barnmedicin samt andra instanser runt barn och familjer.
Arbetet sker i nära samarbete med övrig personal, teamledare och chef. Kvalificerad handledning finns inom mottagningen inom behandlings- och utredningsarbete. Mottagningen har en psykologiskt ledningsansvarig (PLA) som är del av ledningsgruppen. Psykologerna på mottagningen har återkommande möten för att lyfta professionsgemensamma frågor och ett tvärprofessionellt forum för reflektion återkommer under terminen.Kvalifikationer
Legitimerad psykolog enligt svenska förutskrifter. PTP-tjänst är ej aktuellt för denna tjänst. Vi förutsätter att du har intresse för barn- och ungdomspsykiatri, att du är strukturerad, tydlig, ordningsam och flexibel samt har en vilja att arbeta och ingå i ett team.
Vi värdesätter egenskaper som god social kompetens där humor, framåtanda och positivt tänkande är en klar merit. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och vid egenskaper som en god samarbetsförmåga samt förmåga att arbeta självständigt.Övrig information
Vid tillsättning av tjänst inom psykiatrin begär vi alltid utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. Denna förfrågan sköts av arbetsgivaren.
Intervjuer kommer ske fortlöpande under hela ansökningstiden.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Ledningskansliet (visa karta
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461 85 TROLLHÄTTAN Arbetsplats
NU-sjukvården, Barn- och ungdomspsykiatri, BUP Väst Kontakt
Sveriges Psykologförbund 010-4350000 Jobbnummer
10016360