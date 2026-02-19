Psykolog till Barn- och ungdomspsykiatrin
2026-02-19
Vi söker nu psykolog som kan komplettera vårt team!
Din arbetsplats
Barn- och ungdomspsykiatrin är regionens specialistresurs för barn och ungdomar med medelsvår till svår psykisk ohälsa.
Tillsammans med andra aktörer inom regionen har vi uppdraget att erbjuda en jämlik, behovsstyrd och kostnadseffektiv vård för barn och unga och deras familjer. Samverkan med familj och övriga aktörer såsom skola och socialtjänst är en stor och viktig del av vårt arbete.
Barn- och ungdomspsykiatrin är en stor arbetsplats med cirka 200 medarbetare med olika yrkesprofessioner. Vi jobbar i tvärprofessionella team och tar gemensamt ansvar för de patienter som tillhör teamet. Vi har patienten i ett självklart fokus.
Mottagning 3 är en av tre basmottagningar på kliniken. Vi jobbar mot barn och ungdomar som bor i östra delar av Värmland vilket innefattar kommunerna Torsby, Hagfors, Sunne, Munkfors, Forshaga, Kil och Karlstad. Vårt team består av enhetschef, teamledare, läkare, sjuksköterskor, psykologer, kuratorer och vårdadministratörer.
Hos oss får du reella möjligheter att påverka verksamhetens utvecklig. Vi tar tillvara på medarbetarnas idéer och engagemang, och ser ditt professionella bidrag som en central del av vår fortsatta utveckling.
Samverkan är en viktig del i vårt uppdrag där du som psykolog är en viktig länk i kunskapsutvecklingen. På mottagning 3 arbetar idag cirka 29 psykologer på kliniken. Psykologerna har regelbundna yrkesträffar och samarbetsmöten för att samarbeta över mottagningsgränser och vidareutveckla sin kompetens. Utöver det har psykologerna också extern handledning i små grupper. Goda möjligheter till kompetensutveckling och vidareutveckling finns.
Som psykolog är du en mycket viktig del i det arbete som sker på barn- och ungdomspsykiatrin. Du förväntas arbeta både patientnära och konsultativt gentemot kollegor och samverkansparter. Det patientnära arbetet bedrivs såväl enskilt som kollegialt och tvärprofessionellt.
Som psykolog möter du barn och ungdomar, deras vårdnadshavare och andra viktiga personer och ansvarar för att genomföra psykologiska bedömningar, utredningar och behandlingar. Rollen är flexibel i att du själv kan välja om du vill lägga tonvikt på utredning eller behandling. I den konsultativa rollen ska du bidra med det psykologiska perspektivet och den specifika kompetensen i enskilda patientärenden samt i övergripande metodutveckling.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad psykolog eller har pågående PTP-tjänstgöring och beräknas bli legitimerad under 2026. Tidigare erfarenhet inom barn- och ungdomspsykiatrin är meriterande.
Som person trivs du i en roll där du kan arbeta självständigt och i nära samarbete med kollegor och patienter. Du har lätt för att anpassa dig när situationen förändras och tar dig an nya utmaningar med ett flexibelt arbetssätt. Samtidigt arbetar du strukturerat och säkerställer att budskap och information förmedlas på ett tydligt och pedagogiskt sätt för alla berörda.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass.
och följ oss på sociala medier.
