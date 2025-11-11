Psykolog till Älvsjö vårdcentral
Region Stockholm / Psykologjobb / Stockholm Visa alla psykologjobb i Stockholm
2025-11-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
VÄLKOMMEN till Älvsjö vårdcentral som ligger i Älvsjö centrum med utmärkta kommunikationer, cirka 12 minuter med pendeltåg från centralen.
Vårdcentralen är en regionsdriven resultatenhet med välfungerande rutiner med bra introduktion samt engagerad och kompetent personal.
Vi värdesätter hållbar arbetsmiljö, professionell gemenskap och kompetensutveckling. Vi tycker att det är viktigt med balans mellan arbete och privatliv och erbjuder flexibelt schema. Arbetstiderna kan variera mellan 07.30-17.00, helgfria dagar måndag-fredag. Mottagningen är välbemannad och våra patienter erbjuds fast listning på läkare.
Vi är en väletablerad mottagning med drygt 70 anställda. Hos oss arbetar distriktssköterskor, sjuksköterskor, specialistläkare i allmänmedicin, ST-läkare, undersköterskor, medicinsk fotsjukvårdare, psykologer, kurator och medicinska sekreterare. Vi har cirka 17 700 listade patienter hos oss och en hemsjukvård med cirka 200 patienter.
Vårdcentralens psykosociala team består av fyra legitimerade psykologer, en PTP-psykolog samt en kurator. I vårt psykosociala team går en kollega på föräldraledighet och vi söker därför en legitimerad psykolog för vikariat.
Som medarbetare har du flera förmåner såsom fri sjukvård, extra ersättning vid föräldraledighet, förmånligt pensionsavtal, försäkringar och friskvårdsbidrag. Du kan läsa mer om det på Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområdePubliceringsdatum2025-11-11Dina arbetsuppgifter
Psykosociala teamets arbetsuppgifter består huvudsakligen av strukturerade bedömningar och behandlingar av mild till måttlig psykisk ohälsa samt hjälp vidare till specialiserad vård då det finns behov av det. Vi har ett välfungerande psykosocialt team med gott kollegialt stöd samt extern handledning regelbundet.
Vi har ett särskilt uppdrag för barn och ungas psykiska hälsa i åldrarna 6-17 år i vårt närområde. Det är därför meriterande med barnkompetens.Kvalifikationer
Legitimerad psykolog med KBT-inriktning och helst några års erfarenhet i yrket
Erfarenhet av primärvård, strukturerade bedömningar och behandlingar är meriterande
Barnkompetens är meriterande
Anställningsform
Vikariat, 6 månader. Heltid 100%, deltid kan diskuteras. Tillträde 2026-02-16.Dina personliga egenskaper
Vi vill att du delar vår ambition att ge fler patienter tillgång till evidensbaserad psykologisk behandling. Vi värdesätter samarbetsförmåga, engagemang och lust att delta i att utveckla verksamheten.
Övrig information:
Vi går löpande igenom ansökningar och kan komma att kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6886". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Älvsjö vårdcentral Kontakt
Ulrika Lind, Enhetschef 08-12336162 Jobbnummer
9598728