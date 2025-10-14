Psykolog till affektiv mottagning 2
2025-10-14
Verksamhetsområde psykiatri
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Affektiv mottagning 2 bedriver verksamhet för personer över 25 år. Mottagningen har ett särskilt uppdrag vad gäller specialistpsykiatrisk utredning, diagnostik och behandling för patienter med svår affektiv och/eller svår ångestsjukdom eller personlighetssyndrom. Mottagningen utreder och behandlar också till viss del neuropsykiatriska tillstånd, hos de patienter som redan har sin kontakt på den affektiva mottagningen.
Vi är en välfungerande mottagning och hos oss arbetar specialistläkare, specialistsjuksköterskor, specialistpsykolog, psykologer, kuratorer och medicinska sekreterare. Vi arbetar i team och vår målsättning är att ha tydliga och konkreta behandlingsriktlinjer samt goda flöden för de olika patientgrupperna. Vi finns i moderna lokaler där heldygnsvård, öppenvård och akutvård för psykiatri är samlade under ett och samma tak.
Psykiatrin i Uppsala har ett pågående arbete med vårdprocesser med syfte att säkerställa att vård ges enligt evidens och befintliga riktlinjer. En vårdprocess där vi ser att vi kommer att behöva utveckla både diagnostik och behandling är processen för personlighetssyndrom. Vi väljer därför att stärka upp vårt team för patienter med personlighetssyndrom och söker därför en psykolog som kommer att arbeta i teamet. Teamet består för närvarande av psykolog, kurator, läkare och specialistsjuksköterska. Teamet har ett särskilt uppdrag på mottagningen när det gäller patientgruppen och som psykolog i teamet består dina uppgifter av utredning av personlighetssyndrom och komorbida tillstånd samt behandlingsinriktade interventioner såsom DBT-inspirerad färdighetsträning i grupp såväl som individuellt. Teamet arbetar tätt tillsammans kring patienterna och utför ofta gemensamma besök.
Ditt uppdrag
I din roll kommer du utöver ett grundläggande kliniskt arbete utföra uppgifter som t.ex. kan inkludera:
• Planera och utföra psykologisk behandling, utredning och bedömning i komplexa ärenden.
• Bidra med psykologiskt perspektiv och kunskap i samverkan med andra professioner och organisationen i sin helhet.
• Verka för utvärdering och utveckling av verksamhet och kliniska processer.
Vi söker dig som är legitimerad psykolog. Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta med patienter med personlighetssyndrom inom tex psykiatri eller på behandlingshem. Formell utbildning i diagnostik och/eller behandling riktad till patientgruppen är meriterande, såsom diagnostik enligt ICD 11/DSM-5 AMPD och behandling enligt DBT eller MBT.
För att lyckas i denna roll behöver du ha god arbetskapacitet samt vara serviceinriktad och strukturerad. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid plus möjlighet till fortbildning och planerar särskilt att göra det på sikt varefter diagnostik och behandling uppdateras i och med införandet av nytt diagnossystem. Inför anställning kommer kontroll att göras i misstanke- och belastningsregister. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Avdelningschef Tony Bengtsson, telefonnummer 070-6615291
Biträdande avdelningschef/Psykolog Erik Ekström, telefonnummer 018-611 76 52
Specialistpsykolog Lina Tormod 018- 611 25 79
Facklig kontaktperson nås via växeln 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Tillsättning av tjänsten kan därför komma att ske under ansökningstiden.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
