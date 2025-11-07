Psykolog, Byske hälsocentral, Byske
Region Västerbotten, Primärvård Nord Skellefteå / Psykologjobb / Skellefteå Visa alla psykologjobb i Skellefteå
2025-11-07
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västerbotten, Primärvård Nord Skellefteå i Skellefteå
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen samlas primärvård, tandvård och sjukhusvård i en gemensam förvaltning och organiseras i läns- och närsjukvårdsområden. I närsjukvårdsområde Skellefteå ingår Akuten, Medicinsk och geriatrisk klinik, Rehabcentrum, Psykiatriska kliniken, 1177, Centrum för opererande verksamheter samt primärvården i Skellefteå och Norsjö. Tillsammans ska dessa verka för en god och nära vård
Vi söker nu en psykolog till Byske Hälsocentral - för ett arbete med älven, havet och naturen nära inpå knutarna!
På Byske hälsocentral möter du, tillsammans med ett väl fungerande team bestående av drygt 20 kollegor, en blandning av unga och äldre människor. Arbetet är varierande, utmanande och utvecklande. Vi månar om varandras arbetsmiljö och tillsammans för vi en ständigt en dialog om hur den kan utvecklas och förbättras. Vi välkomnar nya idéer och positiv anda! Vi hoppas du blir nyfiken och kommer till oss med dina erfarenheter och ditt personliga engagemang.
Byske hälsocentral är en av fyra hälsocentraler i Skellefteå primärvårds norra område. Övriga enheter utgörs av Kåge, Ursviken och Morö Backe hälsocentraler med vilka vi har ett nära samarbete.
Hälsocentralerna utgör vår viktigaste bas för den nära vården. En gemensam utvecklingsresa är uppstartad genom Livskraft tillsammans för en hållbar primärvård med god kvalitet och ökad arbetsglädje.Publiceringsdatum2025-11-07Arbetsuppgifter
Som psykolog hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre.
Arbetet innebär psykologisk bedömnings- utrednings- och behandlingsarbete av framförallt barn och unga men även vuxna och äldre patienter kan förekomma.
Du kommer att ingå i teamet för psykisk hälsa inom primärvårdsområde nord där du arbetar självständigt med nära samarbete med övriga yrkeskategorier.
Administrativt stöd och möjlighet till utbildning finns. Du erbjuds även handledning med övriga psykologer inom primärvården i Skellefteå.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad psykolog. Det är meriterande om du har erfarenhet av bedömning och behandlingsarbete inom primärvården.
Du är en trygg och stabil person med ett professionellt förhållningssätt. Du tycker om att samarbeta och att finnas där för både kollegor och patienter.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
