Psykolog, BUP-mottagningen i Ludvika
2026-02-05
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) Region Dalarna erbjuder specialistvård för barn och ungdomar upp till 18 år med allvarligare psykisk ohälsa och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Nu finns möjlighet för dig som legitimerad psykolog att bli en del av vårt team på BUP-mottagningen i Ludvika.
Vårt verksamhetsområde är brett och rymmer frågeställningar så som trauma, depression, självskadebeteende, ångest, tvång, ätstörningar, sömnstörningar och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, så som t ex ADHD och autism. Vi arbetar tvärprofessionellt för att ge de bästa bedömningarna och vården till våra barn och ungdomar. BUP Region Dalarna består av fem öppenvårdsmottagningar samt regionsgemensam resurser med akutteam, avdelning 68 för heldygnsvård, familjeterapienhet samt ätstörningsenhet. BUP Region Dalarna befinner sig just nu i en förändringsresa just nu, där vi utvecklar våra arbetssätt för att möta framtidens behov inom barn- och ungdomspsykiatrin.
BUP-mottagningen i Ludvika ligger på Ludvika Lasarett. Mottagningen har trivsamma lokaler i en lugn miljö. Här arbetar ett varmt, glatt professionellt team med sjuksköterskor, kuratorer, psykologer, läkare, arbetsterapeut, medicinsk sekreterare och chef. Hos oss blir du en del av en stabil och prestigelös personalgrupp som kännetecknas av en stark vi-känsla och ett öppet arbetsklimat. Vi tror på att den bästa vården skapas när medarbetare känner trygghet, har mandat att påverka och stöttar varandra i det kliniska vardagsarbetet.
Din roll
Som psykolog hos oss kommer du bland annat att arbeta med:
Neuropsykiatriska utredningar av barn och ungdomar i samarbete med övriga yrkeskategorier
Bedömning av psykisk ohälsa inom specialistpsykiatrin
Psykologisk behandling, i första hand KBT, enskilt och eventuellt i grupp
Deltagande i teamkonferenser och samverkan med vårdnadshavare, skola och andra aktörer
Du blir en del av ett kunnigt och stöttande team där vi arbetar för att ge barn och ungdomar den bästa möjliga vården.
Vad vi erbjuder dig
En stöttande kultur: Vi har högt i tak och en arbetskultur där vi aktivt hjälper varandra i utmanande situationer.
Inflytande: En unik möjlighet att vara med och forma en verksamhet under utveckling.
Professionell utveckling: Vi erbjuder en introduktion för alla nya medarbetare, liksom mentorskap. Kontinuerlig handledning finns.
Friskvård: Friskvårdsbidrag om 2000 SEK/år. På Ludvika Lasarett finns även tillgång till personalgym samt möjlighet till gruppträning.
Övrig informationKvalifikationer
Du som person
Som person är du trygg i din professionella roll och värdesätter det mänskliga mötet högt. Du är van att kunna arbeta självständigt och strukturerat. Vi ser gärna att du är lösningsfokuserad och trivs med att bidra till gemensamma mål, utveckling och kvalitetssäkring av insatser riktade till målgruppen. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som bidrar till vårt goda samarbetsklimat genom att vara hjälpsam, lyhörd och professionell i ditt bemötande.
Krav:
Legitimerad psykolog
Tidigare erfarenhet av att arbeta i team samt tidigare erfarenhet av arbete med barn och ungdomar
Erfarenhet av psykiatriska bedömningar liksom behandlings- och utredningsarbete
Minst KBT steg 1-utbildning (grundläggande psykoterapiutbildning)
Meriterande:
Psykolog med specialistutbildning
Legitimerad psykoterapeutSå ansöker du
Välkommen med din ansökan. Urval och intervjuer sker löpande.
Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister i obrutet kuvert alternativt via ett digitalt registerutdrag, enligt lag 2013:852 eller 2000:873. Mer information finns här: Belastningsregistret - begär utdrag (polisen.se).
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
