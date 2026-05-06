Psykolog
Västra Götalandsregionen / Psykologjobb / Borås Visa alla psykologjobb i Borås
2026-05-06
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Borås
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige
Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.Publiceringsdatum2026-05-06Om företaget
På Boda vårdcentral bygger vi något viktigt: En verksamhet där patienterna får rätt stöd i rätt tid, där teamet arbetar nära varandra och där psykologen kompetens är en självklar del av primärvårdens hjärta. Nu söker vid dig som vill vara med och utveckla vårt arbete enligt populationens behov av stöd och behandling. Dina arbetsuppgifter består i huvudsak av att bedöma och behandla psykisk och beteenderelaterad ohälsa. Fokus ligger på preventiva och tidiga insatser, utifrån vanliga sökorsaker på en vårdcentral.
Nu söker vi Dig som vill arbeta tillsammans med oss. Närhälsan Boda vårdcentral och BVC/Familjecentral ligger i centrala Borås och har cirka 7500 listade invånare och 20 engagerade medarbetare inom olika yrkeskategorier. Vi arbetar teambaserat för att uppnå kvalitetsmässig och personcentrerad vård, med hälsofrämjande insatser och förebyggande vård och tillgänglighet.
Om arbetet
Vi arbetar utifrån primärvårdsinriktade arbetssätt i team och där arbetet inkluderar hög tillgänglighet, stegvis/ stratifierad vård och samarbete med andra professioner och vårdgrannar. Insatser sträcker sig från psykopedagogik och råd om egenvård, till vägledd behandling med litteratur eller internetbehandling, till gruppbehandling eller individuella behandlingsinsatser. För att möta behoven hos hela patientpopulationen krävs en förmåga att variera metod och omfattning på behandlingsinsatserna.
Du och dina kollegor ansvarar tillsammans med chefen för vårdcentralens utveckling i ett ständigt pågående förbättringsarbete. Handledning av psykologkandidat eller PTP-psykolog kan vara aktuellt.
Vid intresse och rätt kompetens kan vi erbjuda viss tjänstgöringsgrad på Unga psykiska hälsa där arbetet koncentreras på barn och ungdomar mellan 6-18 år.
Om dig
Du är legitimerad psykolog med KBT steg 1-kompetens, även andra inriktningar kan självklart vara aktuella. Det är meriterande om du har erfarenhet från nedanstående.
Arbete som psykolog på primärvårdsnivå
Stegvis/stratifierad vård
Erfarenhet av PTSD-behandling
Gruppbehandling
Arbete med barn- och ungdomar
Vi söker dig som är lyhörd och tillmötesgående, med en god kommunikationsförmåga och förmågan att identifiera individernas unika behov. Genom initiativ och ett aktivt engagemang vill du delta i verksamhetens utvecklingsarbete och bidra som en konsultativ resurs i det dagliga tvärprofessionella samarbetet på vårdcentralen. Det är viktigt att du har ett intresse och en flexibilitet för att kunna tillgodogöra en hög tillgänglighet för våra invånare med psykisk och beteenderelaterad ohälsa.
Ett professionellt arbetssätt och ett gott bemötande gentemot kunder, patienter och kollegor är en självklarhet för dig. Vi ser även att du lever upp till Närhälsans kärnvärden: Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.Övrig information
Intervjuer på vårdcentral kommer att hållas 9 juni och 11 juni.
Tjänsten på vårdcentralen är på 50%, men det finns möjlighet att kombinera tjänsten med tjänstgöring på Ungas psykiska hälsa upp till 100%. För att få arbeta på UPH är kravet att du är legitimerad psykolog med minst ett års klinisk erfarenhet av arbete med barn och unga med psykisk ohälsa.
Välkommen med din ansökan!
Om rekryteringsprocessen
Urval sker i två steg. Första urvalet görs av rekryterare på HR-avdelningen som kallar aktuella kandidater till telefonintervju. Därefter gör rekryterande chef ett andra urval av de sökande och kallar till en intervju på vårdcentralen.
Vi använder oss av kompetensbaserade intervjuer vilket innebär att svaren på frågorna ska baseras på faktiska situationer. Det är viktigt att du beskriver så konkreta situationer som möjligt och försöker undvika generaliserande svar - detta för att vi ska kunna förstå situationen, varför du agerade som du gjorde och vad resultatet blev.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken www.vgregion,se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om Lön, ersättning och förmåner - det här får du som medarbetare i VGR.Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Smörhulegatan 2 (visa karta
)
507 42 BORÅS Arbetsplats
Närhälsan Boda vårdcentral Kontakt
Vårdcentralchef
Carina Agardtsson carina.agardtsson@vgregion.se 0722334620 Jobbnummer
9893606