Region Jönköpings län / Psykologjobb / Habo
2026-04-16
, Mullsjö
, Jönköping
, Aneby
, Tidaholm
, Mullsjö
, Jönköping
, Aneby
, Vaggeryd
Bra Liv Habo vårdcentral
Vill du få möjlighet att jobba med primärvård i utveckling och i en roll där du kan påverka?
Habo växer och så gör vi! Bra Liv Habo Vårdcentral är en del av primärvårdskoncernen Vårdcentralerna Bra Liv och bedriver primärvård vid 33 vårdcentraler inom Region Jönköpings län. Vi samverkar inom koncernen med kunskapsutbyte, med resurser och arbetar tillsammans för att du alltid ska kunna nå oss.
Bra Liv Habo har ca 10 650 listade patienter och bedriver primärvård i nära samarbete med våra närmaste vårdgrannar inom Habo Kommun; hemsjukvård, äldreboende och familjecentral innefattande BVC och MVC.
Rollen som psykolog i primärvården
Vi söker nu en leg. psykolog för att komplettera vårt psykosociala team på rehabenheten. Anställningen är tillsvidare och tillträde sker enligt överenskommelse.
Arbetet på vårdcentralen präglas av en helhetssyn på människan. I din roll kommer du erbjuda bedömning, utredning och behandling av vuxna i åldrarna 18 år och äldre. Målgruppen är personer med lätt till måttlig psykisk ohälsa. Målet är hög tillgänglighet och tidiga och adekvata interventioner. Du har ett nära samarbete med andra yrkesgrupper på vårdcentralen kring patienterna, där vårt rehabiliteringsteam är en viktig del. Vi också jobbar med iKBT. Möjlighet att gå kurs för att arbeta med detta kan tillhandahållas av arbetsgivaren. Du kommer ingå i ett nätverk med de andra Bra Liv-psykologerna som har regelbundna nätverksträffar samt erbjudas professionell handledning i grupp.
Som person ska du kunna arbeta självständigt och med olika professioner. Du får ett omväxlande arbete i högt tempo, med varierande och sedvanliga arbetsuppgifter på vårdcentral, där du tar emot planerade och oplanerade besök.
Du som söker har förmåga att arbeta både självständigt och i team. Du har ett intresse och känsla för multidisciplinärt arbete. Du är ansvarstagande och fokuserad, strukturerad och drivande, samtidigt som du gärna tar initiativ och antar utmaningar. Du känner dig trygg i din yrkesroll samtidigt som du är nyfiken och vill utveckla verksamheten du arbetar i. Då vår verksamhet bygger på möten med människor, är professionellt förhållningsätt, flexibilitet och engagemang av stor relevans. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Utvecklingsarbete är något som vi prioriterar, eftersom vi har tradition av att ligga i framkant när det gäller förbättringar, nya arbetsstrukturer och behandlingsmetoder som kommer vår befolkning till godo.
Din blivande arbetsplats
Bra Liv Habo vårdcentral har ca 37 heltidstjänster, för nuvarande två psykologer och en kurator ingår i vårt psykosociala team.
Hos oss får du ett spännande jobb där du gör skillnad. Du får en individuell introduktion utifrån din kompetens och erfarenhet, individuell kompetensutveckling och gemensamma kompetenshöjande aktiviteter inom koncernen Vårdcentralerna Bra Liv, ex. gemensam handledning med psykologkollegor från andra vårdcentraler.
Bra Liv Habo är en välfungerade och hälsofrämjande vårdcentral. Du kommer att arbeta i en kreativ organisation med kompetenta kollegor. Vi eftersträvar en självklar samverkan mellan olika professioner för att nå det bästa resultatet för patienten.
Vi ser gärna att du har KBT-kompetens steg 1 och erfarenhet av kliniskt arbete, helst inom primärvården. Meriterande för tjänsten är erfarenhet av gruppbehandlingar och vidareutbildningar inom Acceptance and commitment therapy (ACT), Unified Protocol (UP) eller Interpersonell psykoterapi (IPT). Likaså kan beteendevetenskaplig kompetens i t.ex. pedagogik, arbetsliv, socialpsykologi och informatik vara värdefullt.
Våra värderingar är omtanke, helhet och kvalitet.
Vårt erbjudande till dig
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
• Arbete i en inspirerande arbetsgrupp med hög grad av samarbete och kommunikation
• Arbetstid mån-fre med flextidsavtal. Vi har öppet kl. 7.00-17.00 varje vardag.
• Möjlighet till deltagande i utvecklingsarbete
• Individuell kompetensutveckling
• Kollektivavtal
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta verksamhetschef Daniel Brandon tfn 010-242 48 55 eller daniel.brandon@rjl.se
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 6 maj. Intervjuer hålls löpande. Välkommen med din ansökan.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/
Habo Vårdcentral Bra Liv är en del av primärvårdskoncernen Vårdcentralerna Bra Liv och bedriver primärvård vid 33 vårdcentraler inom Region Jönköping. Vi samverkar inom koncernen med kunskapsutbyte, med resurser och arbetar tillsammans för att du alltid ska kunna nå oss.
Bra Liv Habo har ca 10.500 listade patienter och bedriver primärvård i nära samarbete med våra närmaste vårdgrannar Habo Kommun, hemsjukvård, äldreboende och BVC. Så ansöker du
