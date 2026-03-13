Psykolog
Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Nässjö
Är du legitimerad psykolog och har intresse för utredningsarbete? Vill du bidra med din kompetens utifrån ett nytt perspektiv? Då vår tidigare kollega går vidare till nya utmaningar söker vi nu dig som vill bli en del av vårt team. Varmt välkommen med din ansökan!
Rollen som psykolog inom försäkringsmedicin
I rollen genomför du aktivitetsförmågeutredningar (AFU) enligt Försäkringskassans metod, regelverk och manual. Du arbetar i ett interprofessionellt team och bidrar med det psykologiska perspektivet i utredningen, med den försäkrade i fokus. Utredningen bygger på neuropsykologisk testning och semistrukturerad intervju, där du bedömer aktivitets- och funktionsnivå utifrån givna ramar.
En central del av arbetet är att sammanställa resultat och formulera ett utlåtande som är formellt, tydligt och lätt att ta till sig. Du förhåller dig till att utredarrollen skiljer sig från behandlarrollen, ingen medicinsk utredning eller behandling genomförs. Samverkan är en naturlig del av vardagen, med gemensamma teammöten och löpande kommunikation i teamet för att besvara frågeställningar på ett kvalitetssäkert sätt.
För arbetet krävs utbildning i aktivitetsförmågeutredning genom Försäkringskassan. Om du inte har genomfört denna utbildning erbjuder vi den i samband med anställning.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde 17 augusti eller enligt överenskommelse.
Din blivande arbetsplats
Rehabiliteringsmedicinska kliniken är en länsklinik som sedan 2006 är ackrediterad enligt CARF. Vi strävar hela tiden efter att ligga i framkant, hålla en hög kvalitet och aktivt förbättra verksamheten. I Jönköping bedrivs rehabilitering för både patienter som är inlagda för dygnet runt vård och för patienter som kommer under dagtid. I Nässjö och i Värnamo finns dagrehabilitering och i Nässjö finns försäkringsmedicinsk verksamhet. Teamet på försäkringsmedicin består av psykologer, läkare, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och vårdadministratör.
Vi värdesätter att du har ett personcentrerat arbetssätt, drivkraft att utveckla verksamheten samt att vi tillsammans skapar en god arbetsmiljö. Klinikens signum är teamarbete där det är viktigt att du som medarbetare har god samarbetsförmåga och är ansvarstagande.

Profil
Vi söker dig som är legitimerad psykolog med intresse för utredningsarbete och bedömning av aktivitetsförmåga, gärna med erfarenhet av att göra psykologiska utlåtanden. Har du genomgått utbildning inom eller har erfarenhet av arbetsförmågeutredningar är det meriterande. Du har goda kunskaper i svenska språket och uttrycker dig väl i såväl tal som skrift.
Du har en god förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Du kan arbeta utifrån förutbestämda metoder och tidsramar, samtidigt som du förstår vikten av att vara flexibel i mötet med den försäkrade. Du har ett professionellt arbetssätt, är kvalitetsmedveten och ser ett gott bemötande mot kollegor såväl som den försäkrade som en självklarhet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Hos oss får du möjlighet att bidra med din kompetens i en ny roll där ditt fokus är bedömning, analys och tydlig återgivning - inte behandling. Du blir en del av ett team med trevliga kollegor med lång erfarenhet av att arbeta med försäkringsmedicinska utredningar. Du får möjlighet till handledning och har dina kollegor nära till hands för stöttning.
Vi kan erbjuda ett flexibelt arbete där du får möjlighet att påverka ditt schema. Även möjlighet till hybridarbete kan finnas.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/).
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Lena Connysson, lena.connysson@rjl.se
, 010-243 30 16. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Sista ansökningsdag är den 5 april. Välkommen med din ansökan!
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/)

Så ansöker du
