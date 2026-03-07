Psykolog
2026-03-07
Vår vision är Sveriges friskaste kunder. Vi arbetar i team gentemot våra olika kundföretag och levererar tjänster inom arbetsmiljö- och hälsoutveckling, rehabilitering och sjukvård. Positiv inställning, innovation, helhetssyn och en stark vilja att åstadkomma goda resultat kännetecknar vår kultur och arbetsgemenskap.
Som psykolog hos oss arbetar du med arbetsmiljöfrågor i nära samverkan med våra kunder och i samarbete med övriga kompetenser på enheten. Du arbetar konsultativt på både individ, grupp och organisationsnivå. Uppdragen innebär samtal, utredningar, grupphandledning, rådgivning till chefer, utbildningar samt akuta arbetsmiljöinsatser som kris- och konflikthantering.
Vi söker dig som är utbildad legitimerad psykolog med KBT-inriktning och erfarenhet av ACT/FACT och MI. Meriterande om du har erfarenhet av arbete av individsamtal och även konsulterfarenhet. Du har ett brinnande intresse för människor i arbetslivet, en helhetssyn och vill gärna arbeta på ett förebyggande och promotivt sätt. Vi ser även att du har ett affärsmässigt och konsultativt förhållningssätt samt social kompetens och är en god lagspelare. Då vi är en mindre enhet lägger vi stor vikt vid personlighet och att den vi anställer passar in i vårt positiva och professionella team.
Du har B-körkort och tillgång till egen bil då tjänstgöring sker på våra olika enheter. Tjänsten innebär ibland även resor till kund.
På grund av kundkrav är det endast kompetens legitimerad psykolog som är aktuell i denna rekrytering.
Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet. Vi hjälper företag och organisationer att förbättra produktivitet och sänka kostnader genom att arbeta systematiskt och förebyggande med arbetsmiljö, hållbar hälsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehabilitering eller krishantering.
Vi har idag drygt 1 000 medarbetare som möter kunderna både digitalt och på 155 platser i Sverige. Totalt omfattar Feelgoods 8 000 kunder 1,2 miljoner medarbetare. Feelgood grundades 1995 och ägs sedan 2021 av den finska vårdkoncernen Terveystalo Healthcare OY. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Feelgood Svenska AB
