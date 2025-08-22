Psykolog
2025-08-22
Vår enhet i Uppsala växer! Vi söker nu två psykologer till vårt trevliga kontor i Science park i centrala Uppsala.
Vår vision är Sveriges friskaste kunder. Vi arbetar i team gentemot våra olika kundföretag och levererar tjänster inom arbetsmiljö- och hälsoutveckling, rehabilitering och sjukvård. Positiv inställning, innovation, helhetssyn och en stark vilja att åstadkomma goda resultat kännetecknar vår kultur och arbetsgemenskap.
Som psykolog hos oss arbetar du med arbetsmiljöfrågor i nära samverkan med våra kunder och i samarbete med övriga kompetenser på enheten. Du arbetar konsultativt på både individ, grupp och organisationsnivå. Uppdragen innebär samtal, utredningar, grupphandledning, rådgivning till chefer, utbildningar samt akuta arbetsmiljöinsatser som kris- och konflikthantering.
Vi söker dig som är utbildad legitimerad psykolog, gärna med KBT-inriktning. Meriterande om du har erfarenhet av arbete med individsamtal och även konsulterfarenhet. Du har ett brinnande intresse för människor i arbetslivet, en helhetssyn och vill gärna arbeta på ett förebyggande och promotivt sätt. Vi ser även att du har ett affärsmässigt och konsultativt förhållningssätt samt social kompetens och är en god lagspelare. Då vi är en mindre enhet lägger vi stor vikt vid personlighet och för att passa in i vårt positiva och professionella team.
Det är meriterande att ha erfarenhet och/eller ett intresse av att arbeta med grupper, främst handledning och utbildning.
Intervjuer kommer ske löpande under ansökningstiden. Vi önskar få din ansökan här via vårt ansökningsformulär, men eventuella frågor kan tas på mail. Välkommen med din ansökan!
Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet. Vi hjälper företag och organisationer att förbättra produktivitet och sänka kostnader genom att arbeta systematiskt och förebyggande med arbetsmiljö, hållbar hälsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehabilitering eller krishantering.
Vi har idag drygt 1 000 medarbetare som möter kunderna både digitalt och på 155 platser i Sverige. Totalt omfattar Feelgoods 8 000 kunder 1,2 miljoner medarbetare. Feelgood grundades 1995 och ägs sedan 2021 av den finska vårdkoncernen Terveystalo Healthcare OY. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
