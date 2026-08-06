Psykiatriker till Psykiatriska kliniken
Region Östergötland / Läkarjobb / Norrköping Visa alla läkarjobb i Norrköping
2026-08-06
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Psykiatriska kliniken i Norrköping, är en del av Psykiatricentrum och består av fyra öppenvårdsmottagningar (varav en beroendemottagning), jourverksamhet med observationsplatser, mobilt team, psykiatriambulans (bemanning Linköping) samt fyra slutenvårdsavdelningar.
Norrköping tillhör den fjärde storstadsregionen och har en god infrastruktur som möjliggör en bred arbetsmarknad. Staden har ett stort kulturutbud med närhet till Östgötaskärgården och friluftsområden.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt – och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål – att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Läsa gärna om vår karriärstege för läkare och om dina förmåner hos oss, här hittar du även information om bestämmelser gällande lön och ersättningar.Publiceringsdatum2026-08-06Dina arbetsuppgifter
Psykiatriska kliniken i Norrköping är bemannad med en specialistläkargrupp och ett antal ST-läkare. Kliniken har dessutom alltid åtta-tio AT-läkare och randande ST-läkare placerade på kliniken.
I första hand gäller tjänsten dagbakjour på psykiatri och beroendejouren på Vrinnevisjukhuset. Där sker akutpsykiatriska bedömningar, konsultbedömningar på övriga kliniker på sjukhuset, vid behov/frånvaro resurs på slutenvårdsavdelning.
Som specialistläkare inom öppenvården arbetar du med bedömning och behandling både självständigt och tillsammans med andra professioner. Vi har flera specialistteam såsom ätstörningsteam, DBT-team, AST-team och psykosteam samt en Beroendemottagning.
Om dig
Vi söker dig med specialistbevis för läkare i psykiatri. I tjänsten ingår även att utbilda och handleda yngre kollegor. I tjänstgöringen ingår även jourarbete
Då du ska kommunicera med patienter, närstående, kollegor och vissa fall myndigheter är det viktigt att du har goda kunskaper i svenska både i tal och i skrift.
Vi söker dig som med ett utpräglat positivt synsätt på arbetet och får saker att hända. Som person är du självgående, stabil och strukturerad. Du kommunicerar på ett tydligt sätt, värdesätter olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en själv och andra. Du ska även ha en god samarbetsförmåga för att på ett bra sätt kunna bidra i teamarbetet på kliniken. Stor vikt kommer läggas vid de personliga egenskaperna i denna rekrytering.
Ansökan och anställning
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% varav 50% tjänstgöring som dagbakjour. Övrig tid kan vara på Beroendemottagning alternativ psykiatrisk öppenvård enligt överenskommelse.
Ansökan ska innehålla en komplett ifylld meritsammanställning för läkare klicka HÄR. Denna ska vidimeras. Glöm inte att även bifoga kopia på examensbevis eller legitimation.
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Vrinnevisjukhuset (visa karta
)
601 82 NORRKÖPING Arbetsplats
Psykiatriska kliniken i Norrköping Kontakt
chefsöverläkare
Maria Hogner Maria.Hogner@regionostergotland.se 010-1043087 Jobbnummer
10024345