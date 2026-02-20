Provledare inom verifiering
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker två provledare inom verifiering till ett uppdrag där du får en central roll i att planera, leda och koordinera verifieringsarbetet under verifieringsfasen. Du arbetar nära verifieringsledare, produktion, systemansvariga samt interna och externa intressenter, med fokus på att skapa struktur, framdrift och god förutsägbarhet i prov- och verifieringsaktiviteter. Rollen kan innebära internationella resor.
Uppdraget är säkerhetsklassat och ställer krav på att du kan genomgå säkerhetsprövning enligt gällande bestämmelser.
ArbetsuppgifterStödja verifieringsledaren i planering och koordinering av verifieringsaktiviteter under verifieringsfasen
Bidra i arbetet med tid- och resursplanering kopplat till verifieringsaktiviteter
Samverka med produktion och systemansvariga för att säkerställa effektivt genomförande
Delta i verifieringsaktiviteter och följa upp att planerade moment genomförs
Säkerställa tillgång till verifieringsanläggningar, utrustning och nödvändiga resurser inför och under prov
Koordinera verifieringsaktiviteter med interna och externa intressenter
Utöva delegerat ansvar för daglig styrning under verifieringsaktiviteter inom tilldelat område
Säkerställa och följa upp att arbetet bedrivs enligt definierade aktiviteter i bolagets utvecklingsprocess och aktuellt projektdirektiv
Följa upp att fastställda riktlinjer, metoder och verktyg används i arbetet
KravErfarenhet inom området verifiering
Goda kunskaper om relevanta systemfunktioner och ömsesidiga systemberoenden
Allmän förståelse för tvärvetenskapliga teknologier som påverkar system
Teknisk utbildning eller erfarenhet som projektledare med hög teknisk förståelse
Ledarskapsförmåga samt god kommunikations- och koordinationsförmåga
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
