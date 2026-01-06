Provisionbaserad säljareför solcellsprojekt-obegränsad provision
Arka Energy AB / Säljarjobb / Stockholm
2026-01-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Visa alla jobb hos Arka Energy AB i Stockholm
, Örebro
eller i hela Sverige
Solmarknaden i Sverige kokar just nu - med stigande elpriser och starka subventioner är det perfekt läge att sälja hållbara solcellslösningar! Vi på Arka Energy AB expanderar med spännande solcellsprojekt över hela Sverige och letar efter hungriga säljare som vill tjäna stort på förnybar energi. Tänk dig: obegränsad provision på varje såld installation - ingen tak!
Vad vi erbjuder:
Provision: 5-10% av marginalen (SEK 5 000-15 000+ per affär, beroende på systemstorlek). Bonusar för snabba closes och volym.
Produkter: Högkvalitativa solcellslösningar för bostäder - spara 20-30% på elräkningen och bidra till grön omställning.
Stöd: GDPR-säkra scripts, utbildning i solenergi och lokala subventioner (t.ex. grön teknikavdrag).
Flexibilitet: Remote + fältarbete, deltid eller heltid. Start asap - du genererar egna leads genom kalla samtal och kundbesök!
Vem söker vi?
Erfarenhet av sälj (energi, hemförbättring eller teleförsäljning).
Nätverk i Sverige och driv att nå 30-50 kontakter/dag genom att generera egna leads via kalla samtal och kundbesök.
Etisk säljare som älskar att hjälpa kunder med hållbara lösningar.
Skicka ett mejl till career@arka.se
med din erfarenhet och bakgrund. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05
E-post: career@arka.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arka Energy AB
(org.nr 559320-9223)
Kistagången 12
164 40 KISTA
)
164 40 KISTA Jobbnummer
9670243