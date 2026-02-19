Projektstöd, kommunledningskontoret
Skellefteå står mitt i en samhällsomvandling där frågor om tillväxt, omställning och långsiktig utveckling är centrala. Kommunledningskontoret har ett övergripande ansvar för strategisk styrning, uppföljning och utveckling och arbetar nära politisk ledning i frågor som är avgörande för kommunens framtid.
Vi söker nu ett projektstöd till samhällsutvecklingsavdelningen inom kommunledningskontoret. Tjänsten är en visstidsanställning med start så snart som möjligt, dock senast den 7 maj 2026, och sträcker sig till och med den 31 mars 2028. Rollen är kopplad till Kvogo-projektet, ett regionalt samarbete inom Region Västerbotten som syftar till att stärka samhällets kapacitet vid varsel, omställning och grön omställning genom samverkan mellan offentliga aktörer.
DIN ROLL
Det här är en ny roll i organisationen, vilket ger dig en unik möjlighet att vara med och forma innehåll, arbetssätt och struktur utifrån verksamhetens behov. Du får stort utrymme att påverka hur uppdraget utvecklas över tid och bidra till att skapa tydliga och hållbara arbetssätt. Som projektstöd inom samhällsutveckling har du en central roll i uppföljningen av projekt kopplade till Kvogo-projektet. Du ansvarar för att följa upp projektens mål, aktiviteter och riktlinjer samt bidra till tydliga och ändamålsenliga strukturer för uppföljning och rapportering.
I rollen ingår att ta fram underlag till politiken och kommunstyrelsen samt, vid behov, även till media. Du bidrar till att stärka politikens förutsättningar att följa och styra samhällsutvecklingen genom analys, sammanställning och tydlig presentation av relevant information. Rollen är ny i organisationen och kommer att utvecklas i nära samarbete med verksamheten utifrån uppdragets behov.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
Vi söker dig som har högskoleutbildning med examen samt erfarenhet av administrativt arbete. Du har god förmåga att arbeta med IT-verktyg, statistik och rapporter och kan analysera, sammanfatta och kommunicera komplex information på ett strukturerat och tydligt sätt. Du kommunicerar väl på svenska i tal och skrift - svenska som modersmål är inget krav - och har även förmåga att uttrycka dig på engelska i både tal och skrift.
Du har ett uttalat samhällsintresse, särskilt kopplat till frågor om tillväxt, platsutveckling samt förutsättningar för näringsliv och privata företag. Erfarenhet av arbete i eller nära en politiskt styrd organisation är meriterande.
Som person är du analytisk och strukturerad och har förmåga att slutföra arbetsuppgifter inom givna tidsramar. Du arbetar självständigt, kan argumentera sakligt och trivs i en roll där noggrannhet, ansvarstagande och professionalitet är viktiga delar av uppdraget.
DIN NYA ARBETSPLATS
Du blir en del av kommunledningskontoret - en central funktion med ansvar för övergripande styrning, samordning och utveckling i Skellefteå kommun. Här arbetar du nära både politisk ledning och verksamheter i frågor som är avgörande för kommunens långsiktiga samhällsutveckling.
I rollen som projektstöd bidrar du till ökad struktur, transparens och kvalitet i uppföljningen av samhällsutvecklingsprojekt och till att stärka kommunens förmåga att möta framtida omställningar.
BRA ATT VETA
Tjänsten är en visstidsanställning kopplad till Kvogo-projektet med start enligt överenskommelse och längst till och med den 31 mars 2028.
Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. Istället för personligt brev besvarar du urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV. Vi uppskattar om du tar dig tid att besvara urvalsfrågorna så utförligt som möjligt, eftersom de är ett viktigt underlag i vårt inledande urval.
