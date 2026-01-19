Projektsamordnare inom larm- och passersystem
Försvarsmakten / Datajobb / Gotland Visa alla datajobb i Gotland
2026-01-19
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Gotland
, Valdemarsvik
, Nynäshamn
, Nyköping
, Norrköping
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en samhällsviktig verksamhet där ditt arbete bidrar direkt till Sveriges säkerhet och demokratiska värden? I Försvarsmakten gör våra medarbetare skillnad varje dag. FMTIS söker nu en projektsamordnare inom larm och passersystem till Genomförandeavdelning Visby (GA Visby) med placering i Visby. Rollen innebär ett självständigt arbete i en tekniskt och säkerhetsmässigt komplex miljö, med stort eget ansvar och goda möjligheter till utveckling. Resor i tjänsten förekommer.
Vi erbjuder dig
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Verksamheten erbjuder stor variation och komplexitet samt stora krav på IT-säkerhet vilket innebär goda utvecklingsmöjligheter och förutsättningar för intern karriärrörlighet. Våra anställda har ett flertal olika förmåner, bland annat:
• Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina karriärsmål
• Tre timmar fysikträning i veckan på arbetstid och du får ett baspaket med träningskläder och ersättning för träningsskor
• Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28 - 35 semesterdagar beroende på din ålder
• Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB samt möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättning
• Utbildning mot specifikt arbetsområde
Om avdelningen
Tjänsten är placerad vid Genomförandeavdelning Visby vilket består av två sektioner med olika inriktning. En sektion som har arbetsuppgifter inom tele samt en sektion med arbetsuppgifter inom IT och teknisk bevakning. Som projektsamordnare för larm och passersystem ingår du i sektionen för IT och teknisk bevakning.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Arbetet består huvudsakligen av att leda/genomföra projekt, entreprenader, projektering, anbudsarbete samt besiktningar. Arbetet innebär även att genomföra budgetering inom teknikområdet samt vara stöd till våra egna tekniker i tekniska frågor. Samarbeten förekommer ofta inom avdelningen, enheten, förbandet men även mot andra sidoordnade organisationer inom myndigheten.
Som projektsamordnare inom larm och passersystem kommer du att leda samt följa upp anlitad underleverantörs verksamhet samt redovisa och dokumentera pågående och avslutade arbeten, även ekonomisk redovisning förekommer. Du kommer att samverka med leverantörer och stödja Försvarsmaktens förband vid tekniska frågeställningar. Arbetet utförs i huvudsak i Försvarsmaktens lokaler och anläggningar på Gotland.
• Driva utbyggnads- och nyinstallationsprojekt av larm, passage, CCTV- anläggningar
• Ansvara för att projekt genomförs inom tilldelad budget och tidsram
• Ge tekniskt stöd och rådgivning inom teknikområdet inom avdelningen
• Genomföra budgetering inom teknikområdet
• Stödja teknikområdet teknisk bevakning
KRAVPubliceringsdatum2026-01-19Kvalifikationer
• Gymnasieutbildning med el/teleteknisk inriktning eller motsvarande kunskaper som kan bedömas likvärdiga av arbetsgivaren
• Erfarenhet av projektledning
• Erfarenhet av arbete med tekniska bevakningssystem (inbrottslarm, passer- och CCTV-system)
• Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
• Goda IT-kunskaper och datorvana
• B-körkort fordrasDina personliga egenskaper
Som person är du självständig, har god samarbetsförmåga, är serviceinriktad, har en teknisk läggning, har god analytisk förmåga, är säkerhetsmedveten och strukturerad.
MERITERANDE
• Dokumenterad säkerhetsteknikutbildning
• Kunskap om SSF:s olika regler och normer
• Kunskaper i server- och nätverksteknik
• God kännedom om Försvarsmaktens och dess system och materielÖvrig information
Anställningen är en civil tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
Tillsättning: enligt överenskommelse.
Arbetsort: Visby.
Upplysningar om tjänsten och information om rekryteringsprocessen
Tommy Vikström eller Magnus Dahlström
Vxl: 010-823 30 00.
Fackliga företrädare
OFR/S Martin Sparr
OFR/O Heikki Videll
SACO Agnetha Landquist
SEKO Matz Felix
Nås via vx 010-82 33000.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-02-16. Din ansökan bör innehålla CV, svar på angivna urvalsfrågor samt personligt brev där du beskriver varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9691289