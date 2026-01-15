Projektsamordnare hållbar utveckling, vikariat
Umeå universitet, Universitetsförvaltningen / Marknadsföringsjobb / Umeå Visa alla marknadsföringsjobb i Umeå
2026-01-15
Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om - och mitt i - ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.
Publiceringsdatum2026-01-15Beskrivning
Vi söker nu dig som vill vara med och utveckla, stärka och kommunicera universitetets arbete inom klimat, hälsa och hållbarhet - samtidigt som du koordinerar universitetets forskarnätverk för tvärvetenskaplig omställningsforskning.
I rollen arbetar du nära universitetets miljö- och hållbarhetsstrateg samt forskare inom det fakultetsöverskridande nätverket Umeå Transformation Research Initiative (UTRI).
Anställningen är placerad vid Lokalförsörjningsenheten, en av förvaltningens elva enheter. Här arbetar 27 medarbetare med universitetsgemensam infrastruktur och gestaltning, bostadsfrågor samt central samordning av fysisk arbetsmiljö, miljö och säkerhet. Enheten ansvarar för universitetets övergripande miljö- och hållbarhetsarbete, utvecklingen av ett hälsosamt campus och samordningen av UTRI.
Vi söker en engagerad person som vill bidra till Umeå universitets arbete med hållbar utveckling och hälsofrämjande initiativ och som vill vara med och driva förändring i en tid där hållbarhetsfrågorna är viktigare än någonsin.Dina arbetsuppgifter
Rollen omfattar två huvudsakliga uppdrag:
Samordning och kommunikation inom UTRI (Umeå Transformation Research Initiative)
- Främja och koordinera universitetets tvärvetenskapliga omställningsforskning.
- Stödja nätverket UTRI genom att organisera möten, workshops, symposier och internationella paneldiskussioner.
- Ansvara för UTRI:s kommunikation via webbplats och nyhetsbrev.
- Arbeta nära UTRI:s styrgrupp, unga UTRI och forskare från alla fakulteter.
Samordning och kommunikation i Healthy Campus-projektet
- Främja, koordinera och kommunicera universitetets arbete för ett hälsosamt campus.
- Samarbeta med referensgruppen för ett hälsosamt campus samt med andra relevanta aktörer för att genomföra aktiviteter och initiativ.
- Administrera och rapportera Healthy campus-projektet gentemot huvudorganisationen FISUKvalifikationer
Vi söker dig med högskoleutbildning eller annan eftergymnasial utbildning med inriktning mot kommunikation, hållbar utveckling eller motsvarande. Du ska ha god erfarenhet av att samordna, kommunicera och utveckla projekt. Vi söker dig som är serviceinriktad i såväl interna som externa kontakter och har god initiativ- och organisationsförmåga. Vidare ser vi att du är strategisk med ett flexibelt förhållningssätt där du känner det stimulerande att jobba i en miljö med varierande arbetsuppgifter. Arbetet kräver också att du är öppen och fungerar väl i arbete som utförs självständigt såväl som i grupp. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande:
- Arbete inom universitet och/eller högskola
- Erfarenhet av att leda och koordinera samt kommunicera projekt där flera olika aktörer deltar
- Kännedom om universitetets verksamheter
- Kunskaper i universitetets webbpubliceringssystem, EpiserverAnställningsvillkor
Anställningen avser ett vikariat med omfattningen 100 procent, från och med 250301 till och med 251231.
Din ansökan skickas in via universitetets rekryteringssystem Varbi, och ska vara inkommen till Umeå universitet 2026-01-30. I denna rekrytering söker du enbart med ditt CV. I ansökningsformuläret kommer du att få svara på frågor om varför du söker den utlysta anställningen samt ge information om din kompetens och erfarenhet kopplat till den utlysta anställningen.
(org.nr 202100-2874) Arbetsplats
Umeå universitet, Universitetsförvaltningen Kontakt
Richard Olsson, Fastighets- och enhetschef 090-7866728 Jobbnummer
9686755