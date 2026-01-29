Projektsäljare
2026-01-29
Brinner du för relationsskapande försäljning och motiveras av att arbeta i en självständig roll nära kunder i långsiktiga och komplexa projekt? Känns det lockande att vara verksam i gränslandet mellan design, arkitektur och samhällsnytta? Har du dessutom en känsla för design, inredning och ett hjärta som klappar för vackra och kreativa lärmiljöer finns här en spännande möjlighet som Projektsäljare för region Syd hos Lammhults Biblioteksdesign AB, med kontor i Lund.
Om Lammhults Biblioteksdesign AB
Lammhults Biblioteksdesign inreder bibliotek över hela världen och är en ledande leverantör av biblioteksinredning. Med bolag i sju europeiska länder och ett internationellt återförsäljarnätverk har företaget satt sin prägel på ett stort antal bibliotek globalt.
Verksamheten utvecklar och marknadsför designmöbler och utrustning för bibliotek samt andra miljöer inom informations- och utbildningssektorn. Genom webbshoppar i sex länder erbjuds bibliotek även enkel tillgång till ett urval av biblioteksmöbler och tillbehör. Läs gärna mer på www.eurobib.se
Om rollen
I rollen som Projektsäljare ansvarar du för att utveckla och driva försäljningen mot kunder i södra Sverige, där folkbibliotek, skolbibliotek och övriga bibliotek inom utbildningssektorn är dina primära slutkunder.
Försäljningen är projektbaserad och sker över längre tid, där relationsskapande arbete och tidig närvaro i kundernas beslutsprocesser är avgörande. Du arbetar nära flera intressenter parallellt och driver affärer i samarbete med:
Slutkunder
Etablerade återförsäljare
Arkitekter och andra rådgivare kopplade till projekten
Du kommer in tidigt i processen, arbetar konsultativt och bidrar aktivt till att påverka val av lösningar och inriktning. Du kliver in i en roll med en etablerad kundbas och stark kännedom om Lammhults Biblioteksdesign. Uppdraget handlar om att utveckla dessa relationer till nya projekt genom aktiv och långsiktig affärsbearbetning. Rollen innebär att:
Uppsöka nya kunder och projekt
Skapa och bibehålla långsiktiga relationer
Driva säljprocesser från första dialog till färdigt projekt
Du blir en del av ett litet och erfaret team i Sverige, med starkt stöd från back-office samt nära samarbete med den nordiska organisationen. Rollen är självständig med stor frihet under eget ansvar. Du ges tydligt mandat att själv planera och prioritera ditt arbete, med resor i samband med kundmöten som en naturlig del av vardagen.
Vi söker dig som:
Har några års dokumenterad erfarenhet av framgångsrik uppsökande och relationsskapande B2B-försäljning
Har erfarenhet av långsiktiga säljprocesser i projektform med många beslutsfattare
Arbetar strukturerat, självständigt och tar ansvar för att driva projekt framåt
Har förmågan att påverka kunder i rätt riktning - utan att kompromissa med relationen
Kommunicerar obehindrat på engelska i tal och skrift
Är digitalt mogen och bekväm med att arbeta i CRM-system
Har B-körkort
Utöver detta har du ett intresse för kultur och följer med i vad som händer politiskt och i samhället. Du arbetar självständigt och trivs i en föränderlig vardag präglad av hög aktivitet. Som person är du ärlig, genuin och trovärdig, med ett jordnära och behagligt sätt att kommunicera. Du är duktig på att skapa förtroende hos kunder, arkitekter och kollegor.
Erfarenhet från möbel-, inrednings- eller närliggande branscher är meriterande, men viktigast är din affärsmässighet, ditt engagemang och din förmåga att bygga långsiktiga relationer.
Du erbjuds en självständig och ansvarsfull roll i en specialiserad organisation med stark kompetens och ett erbjudande som gör verklig skillnad i kultur- och utbildningsmiljöer. Här får du möjlighet att påverka både din egen vardag och utvecklingen av framtidens biblioteksmiljöer.
Redo för nästa steg?
Skicka in din ansökan så snart som möjligt. Urval och intervjuer sker löpande. Vid frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Made for Sales rekryteringskonsult Lisen Olander via kontaktuppgifter nedan.
Lammhults Biblioteksdesign AB ingår i Library Interiors som tillsammans med Office Interiors utgör de två affärsområdena i möbelkoncernen Lammhults Design Group.
Scandinavian design. Multiplied.
På Lammhults Design Group förenar vi inte bara starka varumärken - vi multiplicerar deras styrkor. Vi är ett hem för några av Skandinaviens främsta designvarumärken, där olika uttryck och distinkta identiteter samlas under en gemensam filosofi. Här möts tidlös estetik och funktion, innovation drivs av hållbarhet, och vår design sätter alltid människan i centrum.
Varje varumärke har sin unika röst - men tillsammans skapar vi ett värde som är större än summan av delarna. Genom nära partnerskap, digitala verktyg och gedigen erfarenhet förverkligar vi visioner och formar miljöer - med helhetslösningar, smidiga processer och personlig vägledning.
Med över 400 års samlad kunskap och expertis är vår ambition inte bara att driva designen framåt - vi multiplicerar möjligheterna. Ersättning
Månadslön - Fast plus rörlig lön
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
