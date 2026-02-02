Projektör luftledning region och stamnät
Vill du arbeta i tekniskt spännande och samhällsviktiga uppdrag tillsammans med engagerade kollegor i en utvecklingsfokuserad miljö? Nu söker vi en projektör luftledning inom region och stamnät till vårt affärsområde Power. Hos oss får du arbeta i projekt som gör verklig skillnad för elförsörjningen i Sverige. Vill du vara med och utveckla framtiden tillsammans med oss? Läs mer om oss på vår Karriärsida.
Vinnergi växer och söker nu efter engagerade medarbetare som vill vara med och driva utvecklingen framåt hos oss. Vi arbetar idag i stora delar av landet med kunder och uppdrag inom energi och elkraft. Hos oss ger vi dig möjligheten att arbeta i tekniskt innovativa, nya och spännande uppdrag, samtidigt som du tillhör vår kultur och utvecklingsorienterade miljö. Genom ett nytt ramavtal med Svenska kraftnät har vi möjlighet att bidra med vår kompetens inom regionnät och stamnät, och söker därmed nya medarbetare som vill vara med och arbeta med de största infrastrukturprojekten i Sverige. Här blir du en viktig del av vårt affärsområde Power, där du bidrar till energiomställningen tillsammans med oss.
Din roll som Projektör luftledning inom region och stamnät
Som projektör luftledning hos Vinnergi får du en nyckelroll i några av Sveriges mest samhällsviktiga elnätsprojekt. Du arbetar med teknisk utformning av luftledningar och markkablar inom region- och stamnät, från de allra första förstudierna till kompletta bygghandlingar som håller hög teknisk kvalitet och är redo för genomförande.
I projekten är du en central teknisk resurs och en trygg punkt för både kunder och kollegor. Du samarbetar tätt med konstruktörer, projektledare och miljöspecialister och bidrar med din erfarenhet i allt från layout, dimensionering och tekniska val till riskbedömningar och integrering med befintliga anläggningar. Hos oss får du arbeta i uppdrag där din kompetens verkligen gör skillnad och där du kan vara med och forma framtidens elinfrastruktur.
Hos oss får du arbeta i nära dialog med kund och bidra till lösningar i både ny- och ombyggnadsprojekt. På Vinnergi kan du få möjlighet att arbeta både mot entrepenadbolag, elnätsägare och Svenska kraftnät. Du får en central roll i vår satsning kring region och stamnät, och får arbeta i ett team med hög teknisk kompetens och korta beslutsvägar, vilket ger dig både ansvar och möjlighet att påverka.
Hos oss får du:
Jobba med samhällskritiska projekt som gör verklig skillnad.
Vara med och forma vår satsning inom regionnät.
Samarbeta med några av energibranschens viktigaste aktörer.
Utvecklas i en kultur där du får vara dig själv, ha kul och göra skillnad. Vi kallar det H.E.R.O.
Vem är du?
Vi söker dig som har en bakgrund inom elkraft och mångårig erfarenhet av att arbeta med projektering av luftledningar inom regionnät och spänningsnivåerna 40-130 kv. Har du erfarenhet av arbete från stamnät är detta mycket meriterande. Du har god förståelse för tekniska ritningar, standarder och krav inom elnät. Vidare ser vi att du har en utbildning inom elkraft, alternativt att du har förskaffat dig dig likvärdig kunskap genom arbetslivserfarenhet.
Som person är du duktig på att kommunicera, lösa problem och har ett nyfiket och flexibelt tillvägagångssätt. Du är trygg med att ta beslut i projekt och har en god struktur och organisationsförmåga. Vidare ser vi att du trivs med mycket kontakter, både med kollegor och kunder. Du är flytande i svenska i tal och skrift. B Körkort är ett krav.
Vi tycker det är viktigt att du är en kulturbärare för Vinnergi och känner igen dig själv i våra värderingar H.E.R.O.
Eftersom rollen berör samhällsviktig verksamhet och säkerhetsklassad information, kan det krävas att du godkänns i en säkerhetsprövning innan anställning kan genomföras. Vid frågor gällande bakgrundskontroll och säkerhetsprövning, kontakta ansvarig rekryterare.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Låter rollen intressant, så tveka inte att ansöka redan idag. Välkommen!
Om Vinnergi
Vi hjälper våra kunder att utveckla sina verksamheter inom telekom, energi, fastighet och industri. Enkelt uttryckt så gör vi vardagen inkopplad, påkopplad och uppkopplad. Hos Power blir du del av ett växande team elkonsulter inom alla spänningsområden. Här finns stora möjligheter för dig att vara med och bygga vårt nya erbjudande och leda Vinnergi och samhället framåt med innovation och hållbarhet som ledord. Läs mer om oss på Power och lär känna oss som jobbar här eller spana in vår Linkedin eller vår podd Work At Vinnergi.
Vår värdegrund stavas H.E.R.O. - Happy, Explore, Ready och Open och är grunden i vår företagskultur. Förutom starkt fokus på värderingar, en platt organisation med hög påverkansgrad så är dessutom många av våra medarbetare delägare. Det gör oss till ett tryggt och nyskapande företag med engagerade medarbetare som utvecklas både i sin yrkesroll och som människor.
Vi är övertygade om att teknisk innovation är lösningen för att bygga en hållbar framtid för kommande generationer. På Vinnergi arbetar vi i framtiden varje dag. Bli en av oss! Så ansöker du
